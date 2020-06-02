Немов Барбі: найбільш спокусливі і провокаційні образи 47-річної Хайді Клум

Хайді Клум (фото: instagram.com/heidiklum)

Модель не відмовляє собі в сміливих образах

Хайді Клум, якій днями виповнилося 47 років, відома своєю нев'янучою красою. Дивлячись на образи вічно стрункої і привабливої моделі, в цю цифру не віриться. Мама чотирьох дітей дозволяє собі зухвалі міні і ефектні вбрання, в яких виглядає неймовірно стильно і гармонійно. Причому не тільки в якості сценічних образів, але і в повсякденному житті.

Зрозуміло, ці сукні з максимальними розрізами і глибокими декольте не виглядали б настільки ефектно, якби не ідеальне тіло супермоделі. Хайді зізнається: головний секрет – в хорошій генетиці. Але і без регулярних фізичних навантажень і збалансованого харчування також не обходиться. Як-то Хайді зізналася, що з роками все важче залишатися в чудовій формі. «З віком все змінюється. У мене четверо дітей, і в кожну вагітність я набирала не менше 20 кілограмів. Звичайно, всі ці зміни не змогли пройти безслідно для мого тіла: у мене з'являлися розтяжки і целюліт, однак те, як я справлялася з ними в 20 і 40 років, – дві абсолютно протилежні історії».

За словами Хайді, тільки до 30 вона стала всерйоз замислюватися про те, що їсть. Модель все так само балує себе улюбленими картоплею фрі і гамбургерами, але тепер тільки іноді. Основу ж раціону Клум складають збалансовані, максимально корисні продукти. Також після тридцяти Хайді зробила походи в спортзал частішими: вона почала займатися не менше п'яти разів на тиждень. Індивідуальна програма з особистим інструктором складена з акцентом на сідниці і ноги – головний предмет гордості супермоделі. До слова, нескінченні ноги Хайді навіть застраховані, причому одна на $1.2 млн, а інша – на $1 млн, так як на ній вже є невеликий шрам біля коліна.

Отже, вивчаємо найільш самі яскраві вбрання супермоделі за минулий рік, які демонструють красу спокусливої моделі повною мірою.

Хайді любить яскраві вбрання (фото: instagram.com/heidiklum)

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Автор: Lite