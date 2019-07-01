Немов ангел: Тіна Кароль підкорила фанів "молящим" фото

Тіна Кароль віртуозно вміє грати на контрастах, постаючи перед шанувальниками то зухвалою і сексуальною, то ніжною та жіночною, грайливою і беззахисною. Співачка регулярно публікує ефектні кадри з різних фотосесій, захоплюючи стильними нарядами і своєю красою. Нещодавно артистка викликала фурор в мережі відвертими знімками з пляжу, тепер же поділилася чуттєвим "молящим" фото.

На знімку Кароль позує в білому вбранні, прикрашеним напівпрозорим мереживом. Вона склала руки перед собою в молитовному жесті і пронизливо дивиться вгору, відкривши губи. Її розкішні локони ефектно спадають на плечі. Примітно, що на цьому кадрі співачка відмовилася від своєї улюбленої червоної помади, замінивши її на теракотовий відтінок.

За своїм звичаєм Тіна не залишила ніякого підпису, лише хештег зі своїм ім'ям.

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Підписники виконавиці не стали скупитися на компліменти і засипали її захопленими коментарями.

Захоплююся!!!

Яка краса!!!!

Тіночка! Прекрасна

Ого.. яка...

Шикарна

Я тільки що побачила Божество. Прекрасна Тіна

Дуже красива

Божественно красива, елегантна, цікава і розумна!

Боже, як гарно

Помолимось

Нереально прекрасна!

Нереальна

Вбиваєш

Скріншот коментарів (instagram.com/tina_karol)

Нагадаємо, Тіна Кароль умилила фото підрослого сина Веніаміна. Хлопчик зображений в останній день школи - до речі, він навчається у Великобританії.

Раніше Тіна Кароль розбурхала мережу глибоким декольте на чуттєвому чорно-білому фото.