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Немов янгол: Наталія Водянова в розкішному образі зачарувала неземною красою

Вівторок 18 серпня 2020 15:38
Немов янгол: Наталія Водянова в розкішному образі зачарувала неземною красою
Наталя Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)
Автор: Lite

Зірка показала нове селфі

Наталя Водянова останнім часом практично не приділяє уваги своєму блогу в мережі Instagram. 38-річна модель вирушила відпочивати в компанії чоловіка, дітей і друзів на південь Франції. А тому більше постів з Водяновою зробили вони. Супермодель і філантроп ходила в походи, насолоджувалася красою природи, засмагала і купалася. А тепер, схоже, скучила за своїми гламурними виходами. Так як запостила новий образ, де приміряла бірюзового відтоку костюм, який доповнила незвичайними аксесуарами: великим кулоном у вигляді золотого павука і простим хрестиком на шнурку.

Немов янгол: Наталія Водянова в розкішному образі зачарувала неземною красою

Водянова в новому образі (фото: instagram.com/natasupernova)

Макіяж вона зробила майже непомітний: вирівняла тон за допомогою тонального крему, злегка пофарбувала чорною тушшю вії, губи – помадою блідо-рожевого відтінку, а свої знамениті брови залишила натурального відтінку, надавши їм форму за допомогою гелю. Волосся вона витягла, уклавши на рівний проділ.

Аутфіт вічно юної красуні просто підкорив її послідовувачів. Вони заходилися писати Наталії компліменти, називаючи найбільш красивою і неймовірною. «Приголомшлива», «Красива», «Найкрасивіша в світі мистецтва моди! Най...», «Павук – це клас. Але очі і жакет – це бомба», «Чудово виглядаєте завжди», «Ці бездонні очі», «Щиро захоплююся: красива, розумна, добра, кохана, успішна... Ви моя рольова модель», «Ввище і красивіше всіх зірок»...

Немов янгол: Наталія Водянова в розкішному образі зачарувала неземною красою

Наталя з друзями зі світу моди (фото: instagram.com/natasupernova)

До речі, не так давно Водянова продемонструвала, якою стрункою вона залишається, незважаючи на 5 вагітностей. Наталія опублікувала фото, на якому позує зі своєю давньою подругою – моделлю Мариякарлою Босконо, а також головним редактором британського Vogue Едвардом Эннінфулом. Водянова одягла купальник яскраво-жовтого кольору з поясом, який зробив фігуру багатодітної мами просто мініатюрною.

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Новини України модельНаталія Водянова
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