Злиття трьох культур: Настя Каменських "підриває" новим треком "Miami" з Jacob Forever і Джессі Frank

Jacob Forever і Джессі Frank також висловилися про колаборацю з українською красунею
Довгоочікувана прем'єра - трек «Miami» - колаборація трьох культур від NK Насті Каменських, всесвітньо відомого виконавця реггетону Джейкоба Форевера (Jacob Forever) та домініканського молодого артиста Джесі Франка (Jessy Frank) відбулась у п’ятницю, 24 січня, на всіх діджитальних майданчиках.
Стрімко підкоривши Латинську Америку та світові музичні чарти, першою серед українських виконавців, NK Настя Каменських знайомить світ з Україною та її культурою. За океаном вже знають не лише про українську сопілку, а й про багату талантами Україну. Тому нова колаборація української поп-діви NK, трек «Miami», не пройшла повз і латиноамериканські ЗМІ.
Спільною роботою з NK вражений і Джесі Франк: «Дуже круто працювати з талановитою українкою, яка так стрімко підкорила Латинську Америку і продовжує підкорювати радіостанції ще й у США та Канаді. В нас вийшла крута колаборація і ще кращий трек, тому слухайте, насолоджуйтесь і заряджайтесь позитивом. Viva Ukraina!».
Miami - Jacob Forever, NK Nastia Kamenskykh, Jessy Frank (Video Animado)
Трек «Miami» записували на легендарній студії звукозапису у США, яка за останні 30 років випустила десятки золотих та платинових альбомів. На студії працювали також такі артисти як Rihanna, Coldplay, Whitney Houston, Jay-Z, LL Cool J, Shabba Ranks, Gerald Levert, Bob Dylan та інші. Над треком «Miami» працювали провідні американські музичні фахівці. Пісню артисти присвятили «усім, хто любить подорожувати і пляжний відпочинок».
Це вже не перша успішна співпраця NK із зірками світового рівня. Дебютний англо-іспаномовний трек NK «Peligroso» очолив чарти Billboard, Music Choice, MTV, HTV та привернув увагу популярного пуерториканського виконавця Де Ла Гетто, - так в результаті з'явився спільний ремікс на «Peligroso».
«Нова колаборація NK зі світовими артистами - це логічне продовження успіху на латиноамериканському ринку її попередніх синглів «Peligroso» та «Elefante». Настя Каменських - перший український артист, який представляє свою країну на такому високому міжнародному рівні. Менеджмент компанії NICE2CU, маючи великий досвід реалізації успішних міжнародних проектів, з радістю підтримує місію NK створювати музику без кордонів», - прокоментували реліз треку топ-менеджмент компанії Валерія Коваль та Ілона Пашкевич.
Наступний україно-англо-іспаномовний трек NK запросили презентувати у Мексику, де співачка представила його на найбільш популярних теле та радіопередачах. Всього за 8 тижнів кліп на трек зібрав більше 20 мільйонів переглядів, а сама пісня підкорює національні радіостанції США, Канади та Мексики, де український артист звучить вперше.
Нагадаємо, раніше Настя Каменських здивувала екзотичним образом індійської принцеси.