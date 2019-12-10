Занадто гаряче: Тодоренко поділилася спокусливими фото з Балі

Колишня ведуча пропулярного тревел-шоу "Орел і Решка" Регіна Тодоренко вирушила на Балі. Компанію 29-річній зірці склав син Майкл.

На свою сторінку в Instagram вона виклала відповідні знімки. На одному з них спокусливу Регіну можна побачити в синьому купальнику в білу смужку, що підкреслює струнку фігуру молодої мами.

З аксесуарів на Тодоренко можна побачити солом'яний капелюх з широкими полями, плетену велику сумку з підписом: "Регіна - наречена". Волосся знаменитості розпущене.

"Занадто гаряче", - підписала кадр Регіна Тодоренко.

Регіна Тодоренко (Фото: instagram.com/reginatodorenko)

На іншому фото Регіна позує в більш стриманому вбранні - смугастому платті і солом'яному капелюсі з білим обідком.

"Що вам хочеться дізнатися про цй прекрасний острів?" - поцікавилася у фанатів досвідчена мандрівниця.

Регіна Тодоренко (Фото: instagram.com/reginatodorenko)

На ще одному фото Регіну Тодоренко можна побачити з однорічним сином Майклом біля басейну. За словами зірки, даними фото вона хоче привернути більше уваги до благодійності.

"Бачу, що під останнім постом про допомогу малюкам зовсім немає активності. Я знаю, що серед вас знайдуться добрі серця, які відгукнуться на допомогу діткам, які потребують в ній!!! Тих, хто небайдужий до квітів життя, прошу подивитися всю карусель фотографій! Там дуже важлива інформація! А ті, хто відразу бажає підтримати діток, перейдіть за посиланням у сторіз. Спасибі вам, що готові творити добро разом зі мною!" - написала в мережі Тодоренко.

Регіна Тодоренко (Фото: instagram.com/reginatodorenko)

Нагадаємо, раніше Влад Топалов розповів, чим його підкорила Регіна Тодоренко.