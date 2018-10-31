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"Дуже складно": Джамала в ошатних образах поставила фанів перед вибором (фото)

Lite » Зірки 31.10.2018 - 22:07
Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Багато радять співачці вибрати відразу два образи

Стильна Джамала, яка нещодавно заінтригувала незвичайним тизером на ангоязычную пісню з нового альбому, поставила своїх шанувальників перед модним вибором. Так, на своїй instagram-сторінці українська співачка похвалилася дуже ошатними образами, запропонувавши своїм фанам допомогти їй визначитися, в якому вбранні їй найкраще.

"Гортай фото! Який образ подобається більше?" — уточнює співачка.

Для одного з вечірніх образів Джамала вибрала піджак насиченого зеленого кольору класичного крою, рясно декоровані паєтками чорні брюки-кльош. Серед аксесуарів — гострі білі туфлі, прикрашені блискучими каменями, масивні сережки, а талію підкреслює тонкий чорний пасок.

Ошатна Джамала

Джамала

Джамала в стильному вечірньому образі (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Другий образ вийшов більш ошатний: чорні оксамитові штани з високою талією, візерункова блуза в бохо-стилі — з широкими рукавами-воланами, з принтом "індійський огірок". З аксесуарів — знову масивні і дуже виразні золоті сережки.

Ошатна Джамала

Джамала

Ошатна Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

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Шанувальники співачки зізналися, що "завдання" вона їм поставила непросте. Багато зійшлися на думці, що їй до лиця обидва образи.

"Мені всі подобаються. Неймовірна", — зазначає lidiya_lkf.

"Аааааа, просто у всіх прекрасне! Занадто складно!" — погоджується jamalajaaa.

"Це Ваш стиль", — пише pavel_bazychenko.

"Мені здається, що тобі личать всі образи! Дуже довго вирішувала та другий кращий", — зізнається kristina_zozulia1448.

"Останній самий бомбезний", — також погоджується polinka_anikina.

"Я вибираю перший. Зелений жакет, шоколадні штани в пайетку і черевики сріблястий-гліцерин", — зазначає alex_de_official.

"Вам завжди личать дужe яскраві та нeординарні наряди, чомусь остання блуза нагадала Ваш образ на Євробачeнні, коли Ви виконували пісню "Заманили", дужe класний образ", — пише anna_popovich.

Нагадаємо, раніше Джамала показала результати приголомшливої зйомки для календаря "Щирі. Свята". Як і інші учасники проекту, Джамала з'явилася в яскравому українському національному костюмі. Співачка з'явилася в образі нареченої.

До цього Джамала показала старшого синочка, якому вже 7 місяців.

Джамала: цікаві факти біографії (відео: РБК-Україна)

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