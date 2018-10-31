"Дуже складно": Джамала в ошатних образах поставила фанів перед вибором (фото)

Багато радять співачці вибрати відразу два образи
Стильна Джамала, яка нещодавно заінтригувала незвичайним тизером на ангоязычную пісню з нового альбому, поставила своїх шанувальників перед модним вибором. Так, на своїй instagram-сторінці українська співачка похвалилася дуже ошатними образами, запропонувавши своїм фанам допомогти їй визначитися, в якому вбранні їй найкраще.
"Гортай фото! Який образ подобається більше?" — уточнює співачка.
Для одного з вечірніх образів Джамала вибрала піджак насиченого зеленого кольору класичного крою, рясно декоровані паєтками чорні брюки-кльош. Серед аксесуарів — гострі білі туфлі, прикрашені блискучими каменями, масивні сережки, а талію підкреслює тонкий чорний пасок.
Джамала в стильному вечірньому образі (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Другий образ вийшов більш ошатний: чорні оксамитові штани з високою талією, візерункова блуза в бохо-стилі — з широкими рукавами-воланами, з принтом "індійський огірок". З аксесуарів — знову масивні і дуже виразні золоті сережки.
Ошатна Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)
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Шанувальники співачки зізналися, що "завдання" вона їм поставила непросте. Багато зійшлися на думці, що їй до лиця обидва образи.
"Мені всі подобаються. Неймовірна", — зазначає lidiya_lkf.
"Аааааа, просто у всіх прекрасне! Занадто складно!" — погоджується jamalajaaa.
"Це Ваш стиль", — пише pavel_bazychenko.
"Мені здається, що тобі личать всі образи! Дуже довго вирішувала та другий кращий", — зізнається kristina_zozulia1448.
"Останній самий бомбезний", — також погоджується polinka_anikina.
"Я вибираю перший. Зелений жакет, шоколадні штани в пайетку і черевики сріблястий-гліцерин", — зазначає alex_de_official.
"Вам завжди личать дужe яскраві та нeординарні наряди, чомусь остання блуза нагадала Ваш образ на Євробачeнні, коли Ви виконували пісню "Заманили", дужe класний образ", — пише anna_popovich.
Нагадаємо, раніше Джамала показала результати приголомшливої зйомки для календаря "Щирі. Свята". Як і інші учасники проекту, Джамала з'явилася в яскравому українському національному костюмі. Співачка з'явилася в образі нареченої.
До цього Джамала показала старшого синочка, якому вже 7 місяців.
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