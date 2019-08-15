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Дуже милі! Кайлі Дженнер показала нові фото з коханим і дочкою

Lite » Новини шоу-бізнесу 15.08.2019 - 19:26
Дуже милі! Кайлі Дженнер показала нові фото з коханим і дочкою
Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

Зірка продовжує святкувати

Кайлі Дженнер, яка нещодавно вирушила у подорож на честь свого 22-річчя, продовжує святкувати. Дівчина показує всі нові види, а також – розкішні образи. Кілька годин тому на її сторінці в Instagram з'явилася нова серія кадрів.

Дуже милі! Кайлі Дженнер показала нові фото з коханим і дочкоюКайлі Дженнер йдуть жіночні вбрання (фото: instagram.com/kyliejenner)

Кайлі позує в жіночому і досить незвичному для неї образі. Вона приміряла напівпрозоре біле плаття з безліччю оборок, корсетом на шнурівці і квітковим принтом. Фасон, що відсилає до баварському стилю, дуже до лиця Кайлі. Він підкреслив талію і зробив її форми максимально спокусливими. Образ дівчини доповнили білі капці на низькому ходу, а також окуляри в оригінальній оправі з білих намистин від Gucci. З аксесуарів в цей раз вона вибрала яскраво-рожеву сумочку Hermes, яка відмінно поєднується з квітами на її сукні.

Дуже милі! Кайлі Дженнер показала нові фото з коханим і дочкоюДуже милі! Кайлі Дженнер показала нові фото з коханим і дочкоюКайлі і Тревіс обожнюють один одного (фото: instagram.com/kyliejenner)

Але Дженнер не обійшлася тільки фото свого спокусливого наряду. Вона опублікувала кілька кадрів з коханим – Тревісом Скоттом. Хлопець знаменитої бізнесвумен навіть на відпочинку не зраджує своєму фірмовому стилю – він приміряв вбрання в дусі реп-виконавців. Образ музиканта склали чорні шорти, біла футболка з яскравим принтом, бейсболка і кросівки.

Дуже милі! Кайлі Дженнер показала нові фото з коханим і дочкоюСтормі і Кайлі (фото: instagram.com/kyliejenner)

На одному фото репер обіймає Кайлі, а на іншому вони весело сміються, тримаючись за руки. Таку сімейну ідилію завершив знімок дівчинки Стормі в колясці – Кайлі, як турботлива мама, стоїть поряд. Нагадаємо, у пари народилася дівчинка у лютому минулого року, і вони її просто обожнюють.

«Дитинко, нам потрібно відправитися на Південь Франції», – написала Кайлі під фото. «Ви такі милі», «Дуже милі», «Ох, як мило», – не втомлюються захоплюватися фолловери 22-літньої мільярдерки.

Дуже милі! Кайлі Дженнер показала нові фото з коханим і дочкоюКайлі з подарунком від Тревіса (фото: instagram.com/kyliejenner)

До речі, на день народження хлопець Кайлі порадував її розкішним подарунком – значного розміру діамантовим кольє з підвіскою у формі губ. Він знає, як багато для Дженнер значить її улюблена справа.

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