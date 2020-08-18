Дуже мило! Венсан Кассель зробив зворушливе тату на честь Тіни Кунакі

Венсан Кассель і Тіна Кунакі (фото: instagram.com/tinakunakey)

Актор продовжує дивувати кохану

Венсан Кассель обожнює демонструвати свої почуття коханій дружині – 23-річній моделі Тіні Кунакі. З приводу і без він виставляє милі пости у своєму блозі, пише зворушливі послання, робить заяви і публікує спільні фото. А тепер 53-річний актор пішов ще далі. Він зробив татуювання на все плече на честь коханої дружини. На малюнку, який тепер красується на тілі французького актора, зображена героїня мультфільмів 30-х років Бетті Бул. Буйною кучерявою зачіскою і стрункою статурою вона дуже нагадує саму Тіну Кунакі. Венсан опублікував фото, на якому він стискає руку, демонструючи біцепси і нову прикрасу на своїй руці.

Нове тату Венсана (фото: instagram.com/vincentcassel)

Тіна вже встигла відреагувати на романтичний випад чоловіка, замінивши фото в своєму профілі на зображення Бетті Бул. А також додавши лаконічний коментар – вельми красномовне сердечко. На нього Венсан відповів: «Я +». Що ж, пара не перестає радувати один одного, а заодно і шанувальників. До слова, Тіна зараз відпочиває в компанії подруг в Біарріце. Так що Кассель, мабуть, всерйоз занудьгував по молодій дружині.

Раніше, приміром, він також не стримався, щоб не викласти ще одне фото. На ньому закохане подружжя позує на тлі розкішного морського пейзажу. Знімок, як видно, був зроблений під час спільної відпустки. Тіна красується в купальнику і косинці. А Венсан – у костюмі для підводного плавання. Вони ніжно цілуються і буквально не можуть відірватися один від одного. Кадр Кассель підписав також коротко і ємко – за допомогою все того ж червоного сердечка.

Пара обожнює спільні зворушливі знімки (фото: instagram.com/vincentcassel)

Користувачі мережі обожнюють подібні пости, а тому просто засипали пару розчуленими коментарями. До речі, скоро пара буде відзначати 2-річчя шлюбу – Тіна Кунакі і Венсан Кассель одружилися 24 серпня 2018-го року. Можливо, саме до важливої дати відданий чоловік і підготував своє «послання» на тілі.