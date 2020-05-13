Занадто мило! Кайлі Дженнер показала рідкісні сімейні фото з дітьми

Зірка умилила мережу
Кайлі Дженнер вкотре розчулила мережу зворушливими сімейними фото. Цього разу дівчина не обмежилася власною дочкою, «підключивши» також свою старшу сестру – Хлої Кардашян. А діти у них на руках ще однієї знаменитої сестри – Кім Кардашьян. На знімку 22-річна красуня тримає маленького Псалма, а Хлої – Чикаго.
Кайлі Дженнер з сестрою і дітьми (фото: instagram.com/kyliejenner)
Всі вони одягнені в білі вбрання, що робить фото урочистими і атмосферними. Кайлі вибрала плаття на тонких бретелях. А Хлої – брюки і корсет. Чикаго нарядили в білу сукню з відкритими плечима, а немовля загорнули в білу розлітайку. Скоріше за все, це була спільна фотосесія, так як образи всіх продумані до дрібниць, аж до макіяжу і укладки. Галерею вона підписала коротко: сім'я.
У відповідь мережа не поскупилася на компліменти та слова захоплення. Багато хто, до речі, заплутався, чиї це діти. Так як Кайлі не позначила цей момент.
Коментарі до посту (фото: прінтскрін instagram.com/kyliejenner)
Нагадаємо, зазвичай Кайлі демонструє шанувальникам масу фото своєї доньки – 2-річної Стормі, але цього разу дитина не в кадр не потрапила. Тим не менш зіркова мама напередодні буквально засипала сторінку кумедними фото з дівчинкою. Відео, на якому перед крихтою поставили вазу з цукерками, а вона змушена дочекатися маму і взяти тільки 3 з них, просто підірвало мережу. Ролик набрав більше 44 мільйонів переглядів.
У День матері Кайлі опублікувала кадр з дочкою, на якому вона загорнута в рушник. «Це моя маленька любов... Якийсь особливий подарунок – бути матір'ю. Щасливого дня матері всім мамам».
Нагадаємо, поки що з усіх знаменитих сестер – Кім, Кортні, Хлої, Кайлі і Кендалл – тільки Кендалл не обзавелася дітьми. Дівчина ретельно приховує особисте життя від сторонніх, навіть не признаючись, з ким у відносинах.