"Занадто лялькова": Аліна Гросу поділилася яскравими фото

Фото: Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Співачка поцікавилася думкою фанів про її новий образ

Відома українська співачка Аліна Гросу, яка розбурхала образом на Геловін, поділилася з шанувальниками яскравими кадрами зі своєї нової фотосесії. Знімки артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На них Аліна позує на тлі жовтогарячого фону у вільному білому платті з оборкою з фіолетового хутра на подолі. Доповнила образ виконавиця білими туфлями на шпильці.

На деяких фото дівчина сексуально прочинила губи.

Фото: Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)

"А як вам такий яскравий, але ніжний образ, який повертає нас у саму теплу пору року ? ) Аліна - малина. я тут (для вас) досить одягнена?" - написала Гросу під знімками.

Скріншот поста (instagram.com/alina_grosu)

Думки підписників з приводу такого образу Аліни розділилися - одні відзначили, що Гросу дуже красиво в цьому образі, інші ж заявили, що співачка схожа на ляльку.

Скріншот коментарів (instagram.com/alina_grosu)

Нагадаємо, раніше Аліна Гросу розбурхала відвертим фото.

Також Аліна Гросу розкрила причину відходу від Лепса.

До речі, Аліна Гросу розповіла про роман з одруженим футболістом і пластичні операціі.

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