ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Занадто гарна: Дженніфер Лопес в "сяючому" образі захопила красою і молодістю

Вівторок 25 серпня 2020 17:31
Занадто гарна: Дженніфер Лопес в "сяючому" образі захопила красою і молодістю
Дженніфер Лопес (фото: instagram.com/jlo)
Автор: Lite

Зірка представляє нову лінію косметики

Співачка, актриса, танцівниця, мама, дружина... Кожна роль Дженніфер Лопес вдається їй на всі 100%. Тому невгамовна і вічно молода зірка вирішила спробувати себе в новій іпостасі. Знаменитість готує до запуску нову косметичну лінію JLo Beauty, про яку повідомила кілька годин тому за допомогою серії надихаючих фото.

Занадто гарна: Дженніфер Лопес в &quot;сяючому&quot; образі захопила красою і молодістюЗанадто гарна: Дженніфер Лопес в &quot;сяючому&quot; образі захопила красою і молодістю

Дженніфер зайнялася новим бізнесом (фото: instagram.com/jlo)

Дженніфер запостила кілька кадрів, на яких позує в м'якому світлі сонця, що сідає. Образ вона обрала відповідний: він зробив її наче сяючою зсередини. Домогтися такого вигляду 51-річній діві допоміг халайтер, який вона нанесла практично на все обличчя, бронзер, за допомогою якого виділила вилиці і підкреслила золотистий загар, а також тіні в коричневій гамі. Відмінно поєднувалися з таким макіяжем і золоті прикраси.

Занадто гарна: Дженніфер Лопес в &quot;сяючому&quot; образі захопила красою і молодістюДженніфер в новому образі (фото: instagram.com/jlo)

Зірка позує в жіночній довгій сукні з оборками, зручно розташувавшись у плетеному кріслі і закинувши ноги на сходинки, що стояли поруч. «Сяйво заходу... JLo Beauty скоро у продажу», – додала вона інтригуючий підпис. І тут же отримала у відповідь масу привітань і компліментів її надзвичайній красі. «Ти просто королева», «Як можна бути такою красивою», «Це щось», «Вау, яка гарна», «Не можу дочекатися», «Занадто гарна», «Я люблю тебе дуже сильно, ти найбільше натхнення», – продовжують сипатися на дружину Алекса Родрігеса теплі коментарі. Що ж, талановита співачка, багатогранна особистість і просто красуня їх дійсно заслужила.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України певецДженніфер Лопес
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся