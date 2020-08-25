Занадто гарна: Дженніфер Лопес в "сяючому" образі захопила красою і молодістю

Дженніфер Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Зірка представляє нову лінію косметики

Співачка, актриса, танцівниця, мама, дружина... Кожна роль Дженніфер Лопес вдається їй на всі 100%. Тому невгамовна і вічно молода зірка вирішила спробувати себе в новій іпостасі. Знаменитість готує до запуску нову косметичну лінію JLo Beauty, про яку повідомила кілька годин тому за допомогою серії надихаючих фото.

Дженніфер зайнялася новим бізнесом (фото: instagram.com/jlo)

Дженніфер запостила кілька кадрів, на яких позує в м'якому світлі сонця, що сідає. Образ вона обрала відповідний: він зробив її наче сяючою зсередини. Домогтися такого вигляду 51-річній діві допоміг халайтер, який вона нанесла практично на все обличчя, бронзер, за допомогою якого виділила вилиці і підкреслила золотистий загар, а також тіні в коричневій гамі. Відмінно поєднувалися з таким макіяжем і золоті прикраси.

Дженніфер в новому образі (фото: instagram.com/jlo)

Зірка позує в жіночній довгій сукні з оборками, зручно розташувавшись у плетеному кріслі і закинувши ноги на сходинки, що стояли поруч. «Сяйво заходу... JLo Beauty скоро у продажу», – додала вона інтригуючий підпис. І тут же отримала у відповідь масу привітань і компліментів її надзвичайній красі. «Ти просто королева», «Як можна бути такою красивою», «Це щось», «Вау, яка гарна», «Не можу дочекатися», «Занадто гарна», «Я люблю тебе дуже сильно, ти найбільше натхнення», – продовжують сипатися на дружину Алекса Родрігеса теплі коментарі. Що ж, талановита співачка, багатогранна особистість і просто красуня їх дійсно заслужила.