Занадто гаряче! Оля Полякова в мікробікіні поставила мережу перед вибором

Оля Полякова при зручному випадку не втрачає можливості продемонструвати свою ідеальну фігуру. Так, вона часто публікує знімки у відвертих вбраннях, влаштовує пляжні фотосети в купальниках і навіть без них! Шанувальники буквально божеволіють від її тонкої талії, спокусливих стегон і плоского животика, а також нескінченних ніг. На серії нових кадрів в instagram "Королева ночі" вирішила показати всі свої достоїнства разом.

Артистка опублікувала гарячий фотосет, поставивши шанувальників перед важким вибором. Вона запропонувала їм вибрати, в якому купальнику їй краще.

Червоний мікро-бікіні в асиметричним ліфом м мініатюрними плавками виглядав пікантно і супрвідверто. Чорний більш стриманий, але не менш спокусливий купальник з інкрустованими стразами чашками і трусиками на зав'язках був звабливим і розкішним.

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

"Червоний або Чорний?" - задала коротке, але складне питання "суперблондинка", поставивши шанувальників в глухий кут.

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Фани розгубилися і прийшли до висновку, що на приголомшливій фігурі зірки будь-який купальник буде виглядати бездоганно.

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Так ти красуня! На мій погляд червоний колір більш сексуально виглядає

Красуня в будь-якому

Круто

Без нього

Все супер! Ще й літак в кадрі на останньому знімку - просто вау!

Без них краще було б

Червоний і ці ноги

Не важливо, який купальник, головне хто в ньому

Красуня, обидва залиш

Ну, красуня ж. Жінка очманіти!

Скріншот коментарів

Раніше дочка Олі Полякової, 14-річна Маша Полякова, опублікувала ефектний модельний знімок в купальнику.

Також Оля Полякова показала чоловіка Вадима, який проводив тренування в басейні.