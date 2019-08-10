Занадто гаряче! Оля Полякова в мікробікіні поставила мережу перед вибором

Співачка попросила шанувальників допомогти їй вибрати кращий купальник
Оля Полякова при зручному випадку не втрачає можливості продемонструвати свою ідеальну фігуру. Так, вона часто публікує знімки у відвертих вбраннях, влаштовує пляжні фотосети в купальниках і навіть без них! Шанувальники буквально божеволіють від її тонкої талії, спокусливих стегон і плоского животика, а також нескінченних ніг. На серії нових кадрів в instagram "Королева ночі" вирішила показати всі свої достоїнства разом.
Артистка опублікувала гарячий фотосет, поставивши шанувальників перед важким вибором. Вона запропонувала їм вибрати, в якому купальнику їй краще.
Червоний мікро-бікіні в асиметричним ліфом м мініатюрними плавками виглядав пікантно і супрвідверто. Чорний більш стриманий, але не менш спокусливий купальник з інкрустованими стразами чашками і трусиками на зав'язках був звабливим і розкішним.
Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)
"Червоний або Чорний?" - задала коротке, але складне питання "суперблондинка", поставивши шанувальників в глухий кут.
Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Фани розгубилися і прийшли до висновку, що на приголомшливій фігурі зірки будь-який купальник буде виглядати бездоганно.
Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Скріншот коментарів
Раніше дочка Олі Полякової, 14-річна Маша Полякова, опублікувала ефектний модельний знімок в купальнику.
Також Оля Полякова показала чоловіка Вадима, який проводив тренування в басейні.