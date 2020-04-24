Сльози і жах: учасниць Від пацанки до панянки-4 відвезли в Чорнобильську зону

Фото: Новий канал

Героїні реаліті «Від пацанки до панянки» на Новому каналі вперше на власні очі побачили, як виглядає українське місто-привид

Майже 34 роки тому події, що трапилися поряд із містом Прип'ять на Київщині, сколихнули весь світ. На Чорнобильській атомній електростанції стався вибух, і в довкілля була викинута величезна кількість радіоактивних речовин. Ця катастрофа вважається найбільшою за всю історію ядерної енергетики як за кількістю загиблих і потерпілих, так і за економічними збитками.

Сьогодні Прип'ять більше нагадує локацію для зйомок фільмів жахів. Туди впускають лише на екскурсію і лише за виділеним маршрутом, бо в місті все ще тримається високий рівень радіації.

– Учасниці «Від пацанки до панянки» опиняться у такому місці, де матимуть можливість подумати про своє життя, – каже директорка Школи леді Тетяна Мокріді. – Це місце притягує і водночас дуже лякає.

Декого з «пацанок» пропозиція вирушити в Чорнобильську зону і справді дуже налякала – до прикладу, Катя Большакова до останнього протестувала проти такої «мандрівки».

– Я ніколи в житті не хотіла там побувати, – зізнається вона. – Бо хвилююся за наслідки – що буде зі мною та моїми майбутніми дітьми.

Інші ж учасниці реаліті Нового каналу, навпаки, з інтересом їхали у Чорнобильську зону. «Пацанки» уявляли, що там взагалі нічого немає, а натомість побачили повноцінне місто. Щоправда, закинуте та розграбоване.

– У Прип'яті було не по собі, – ділиться враженнями Євгенія #Батюшка Мазур. – Навколо – мертва тиша. Раніше це мене заспокоювало, але в Чорнобилі вона якась тривожна.

– Я також занервувала. Особливо коли побачила порожні багатоповерхівки, – розповідає ще одна учасниця «Від пацанки до панянки» Настя #Мівіна Іваненко. – Навколо не було ані душі. А від бетону та лісу віяло мертвим холодом.

Побачене вразило «пацанок» до глибини душі – дехто, не стримавши емоцій, навіть розплакався.

– Не цікавитися тим, що сталося в Чорнобилі, мені здається дивним, – підсумувала героїня реаліті Нового каналу Віка #Синяк Кошутіна. – Людям має бути соромно.

Як минула «мандрівка» «пацанок» Чорнобильською зоною? Дивіться вже у понеділок, 27 квітня, о 19:00 в реаліті «Від пацанки до панянки» на Новому каналі!