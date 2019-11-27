Слава Камінська вперше розповіла про причини розлучення з чоловіком

Фото: Слава і Едгар Каминские (instagram.com/babaslavka)

За словами співачки, проблем в їх відносини додали батьки

Учасниця групи НеАнгели Слава Камінська і її чоловік, пластичний хірург Едгар розлучилися ще влітку цього року. Деякий час екс-подружжя намагалися не коментувати їх розставання, однак нещодавно все ж перервали мовчання. Спочатку Едгар заявив в інтерв'ю, що причинами розпаду шлюбу стала надмірна любов співачки до поліпшення своєї зовнішності, а також її ревнощі. Тепер же і Слава розговорилася на цю тему. Артистка розповіла в YouTube-програми Ольги Горбачової "Сила жінки", що їх сімейному щастю завадило втручання батьків.

35-річна Слава зазначила, що більше ніколи не дозволить батькам втручатися в сімейні справи та виховання дітей. Нагадаємо, у неї і Едгара залишилися син і дочка.

"Я тепер можу сказати з упевненістю: якщо є можливість, щоб за дітьми дивилися няні, не можна, щоб батьки були занадто часто вхожі в ваш простір. Максимум – у вихідні. Тому що у кожного є свої погляди на виховання, і причому вони можуть відрізнятися. Спочатку сваряться між собою батьки, а потім ти все одно приймаєш чию-небудь сторону, щоб підтримати, тому що є якийсь особистий контакт, я буду на боці своєї мами, а хтось стане на боці своєї мами", – розповіла Камінська.

Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

Більше того - питання про те, чи підходить нова няня, вирішували батьки теж, а не Слава і Едгар, якого, судячи з усього, така ситуація влаштовувала. До того ж, мама співачки здружилася з її свекрухою і не завжди була на стороні дочки.

"Спочатку, коли всі на емоціях, так все чудово, мами поряд. А потім у нас почалися конфлікти, не влаштовувала няня. Перша лайка у нас була як раз через няню та батьків. Я не змогла відстояти свою позицію, тому що так вийшло, що моя мама влізла в коаліцію з моєю свекрухою, і їм так тиснути мене авторитетом було набагато простіше. Ну, так вийшло, що я розповіла Едгара, і він каже: "Ось, з твоїм характером, ти не права". Тобто він не став на мій бік. Я йому кажу: "Я завжди ставала на твою сторону незалежно від того, що ти робив". І це було для мене проблемою, тому що по факту ми ж з тобою одне ціле, причому тут наші мами", – поділилася зірка.

Фото: Слава і Едгар Каминские (instagram.com/babaslavka)

До того ж в останні місяці спільного життя мати Едгара постійно перебувала в їхньому будинку. Так як у неї були проблеми зі здоров'ям, Слава не стала перешкоджати цьому.

Відео: Слава Камінська вперше про розлучення (youtube.com/Ольга Горбачова)

До речі, зараз Слава Камінська знаходиться у нових відносинах, однак поки що не сприймає їх надто серйозно.

"Я вже все проплакала. Просто поки плакала, раптом, звідкись, як завжди буває. Удвох цікавіше. І легше. Я не входжу в нові відносини, я так ніжку засунула і тапочки не взуваю. Це рятувальний круг, назвемо це так", – зізналася виконавиця.

Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

Зараз Слава виховує 4-річного сина Леона і 3-річну дочку Лауру. Вона не перешкоджає спілкуванню батька з дітьми. Каже, що вони бачаться з татом не часто. Співачка також зазначила, що не змогла спокійно домовитися з колишнім чоловіком про зміст дітей. Коли обговорювали фінансову сторону розлучення, і Слава назвала необхідну для утримання дітей суму, Едгар здивував жорсткої фразою: "Не можеш утримувати дітей — віддай їх мені".

Нагадаємо, Слава з НеАнгелів вразила кардинальним перевтіленням - співачка перетворилася в ефектну брюнетку.