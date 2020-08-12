Солодкий час: щасливий Влад Топалов зворушив мережу розвиваючими іграми з сином

Влад Топалов з сином (фото: instagram.com/vladtopalovofficial)

Співак показав, як розвиває малюка

Влад Топалов - божевільний батько в хорошому сенсі цього слова. Його дружина Регіна Тодоренко неодноразово розповідала про те, як він опікується, розвиває і любить їх синочка Майкла (так називають маленького Михайлика в сім'ї). Та й сама ведуча не проти стати багатодітною мамою, причому вважає, що робота і реалізація цієї мети - не перешкода. А поки Влад проводить вільний час з єдиним синочком, якого всіляко розвиває і не шкодує коштів і часу на його виховання. Співак опублікував кадр з Майклом, на якому читає з ним дитячу книжку.

Звичайно ж, малюк ще не може освоїти читання через вік, зате він з цікавістю розглядає і показує картинки, а тато з розчуленням спостерігає за досягненнями допитливого хлопчика і посміхається.

"Ранок", - коротко і ясно підписав зворушливий кадр з синочком зірковий тато. Шанувальники захопилися батьківським підходом артиста до виховного процесу і його щирою прихильністю до хлопчика.

Влад Топалов з сином (фото: instagram.com/vladtopalovofficial)

Мій скарб: Влад Топалов викликав захват теплим фото з синочком

Які хлопчики молодці. Влад, ти найкращий Тато, вчимося читати

Влад ти найкрутіший батько

Чарівно

Це дуже мило

Синок чарівний

Непідробна, щира і справжня радість і посмішка

Найсолодший час

Заняття з сином - зближують. Мило!

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Влад Топалов написав емоційне і проникливе послання про найголовніше в житті.