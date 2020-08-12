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Солодкий час: щасливий Влад Топалов зворушив мережу розвиваючими іграми з сином

Середа 12 серпня 2020 16:38
Солодкий час: щасливий Влад Топалов зворушив мережу розвиваючими іграми з сином
Влад Топалов з сином (фото: instagram.com/vladtopalovofficial)
Автор: Ольвія Агаркова

Співак показав, як розвиває малюка

Влад Топалов - божевільний батько в хорошому сенсі цього слова. Його дружина Регіна Тодоренко неодноразово розповідала про те, як він опікується, розвиває і любить їх синочка Майкла (так називають маленького Михайлика в сім'ї). Та й сама ведуча не проти стати багатодітною мамою, причому вважає, що робота і реалізація цієї мети - не перешкода. А поки Влад проводить вільний час з єдиним синочком, якого всіляко розвиває і не шкодує коштів і часу на його виховання. Співак опублікував кадр з Майклом, на якому читає з ним дитячу книжку.

Звичайно ж, малюк ще не може освоїти читання через вік, зате він з цікавістю розглядає і показує картинки, а тато з розчуленням спостерігає за досягненнями допитливого хлопчика і посміхається.

"Ранок", - коротко і ясно підписав зворушливий кадр з синочком зірковий тато. Шанувальники захопилися батьківським підходом артиста до виховного процесу і його щирою прихильністю до хлопчика.

Солодкий час: щасливий Влад Топалов зворушив мережу розвиваючими іграми з сином

Влад Топалов з сином (фото: instagram.com/vladtopalovofficial)

Мій скарб: Влад Топалов викликав захват теплим фото з синочком

  • Які хлопчики молодці. Влад, ти найкращий Тато, вчимося читати
  • Влад ти найкрутіший батько
  • Чарівно
  • Це дуже мило
  • Синок чарівний
  • Непідробна, щира і справжня радість і посмішка
  • Найсолодший час
  • Заняття з сином - зближують. Мило!

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Влад Топалов написав емоційне і проникливе послання про найголовніше в житті.

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Новини України Влад Топалов
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