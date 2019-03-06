Солодкий карапуз: дружина Миколи Тищенка похвалилася "поетичними талантами" 2-річного синочка (відео)

Алла жартома зазначила, що Давид - не любитель працювати на камеру

Алла Барановская и ресторатор Николай Тищенко недавно отпраздновали день рождения своего сына. 21 февраля Давиду исполнилось два года. При этом праздник семья известного украинского телеведущего и шоумена отметила в Таиланде, где пара отдыхает уже два месяца!

Безусловно, взгляды поклонников пары прикованы к красотке-жене Николая. Алла Барановская достаточно часто балует подписчиков сочными снимками в различных купальниках на фоне экзотической зелени. Многие фанаты даже в шутку уточняют у Аллы, сколько же купальников она взяла с собой на отдых. К примеру, не так давно Барановская очаровала роскошной фигурой в белоснежном купальнике. И хотя он был закрытый, это не помешало блогеру продемонстрировать спортивные формы.

Также время от времени Алла и Николай делятся трогательными семейными снимками вместе со своим сыночком Давидом. А недавно Барановская умилила подписчиков забавным видео, на котором ее сын старается читать детский стишок "Наша Таня громко плачет". Однако мальчик больше хочет играть, нежели учить стишки. Хотя на фоне слышим, что ему помогает и звездная мама, и бабушка.

Алла в шутку отметила, что "Давид на камеру не работает". Супруга Николая Тищенко пыталась записать видео в семейный архив, но маленький талант был не в настроении.

Сын Николая Тищенко и Аллы Барановской Давид (видео: instagram.com/allabonya)

"Стишков знает много, но вот наша деловая колбаса при виде оператора-мамы ни в какую их рассказывать не хочет. Сегодня пытались записать "Танечку" для семейного архива. Получилось чуть хуже ,чем было в 1.8 года… Хоть что-то записали", — подписала милое видео Алла Барановская.

Подписчики Аллы поспешили оставить свои отзывы под забавным видео:

"Мой в 5 этого стиха не знает)"

"Алла, не переживай и неважно, что на публику не выдал. У тебя славный заяц и отличный говорун"

"Он у вас такой яркий блондин, как у вас так вышло?)"

"Натуральный блондин. На всю страну такой один)"

"Сладкий карапуз"

"Умничка какой!"

"Хорошенький такой мальчишка"

"Бабушка с ним занимаеться? Молодец)"

"Мы все занимаемся. Каждый делает свой вклад", - ответила Алла Барановская.

Алла Барановская и Николай Тищенко (фото: instagram.com/allabonya)

Алла, Николай и Давид (фото: instagram.com/allabonya)

Напомним, ранее похудевшая жена Тищенко откровенно рассказала о семейных ссорах.

Также Алла показала экстремальные развлечения в Таиланде.