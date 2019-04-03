Такі солодкі: Слава з НеАнгелів розчулила мережу фотосесією з дітьми

Учасниця групи "НеАнгели" Слава Камінська, яка нещодавно розчулила фанів фото чоловіка Едгара з донькою, знову зворушила шанувальників чарівними знімками. Співачка разом з сином Леонардом і дочкою Лаурою знялася в атмосферній фотосесії для журналу Pink і показала кілька кадрів в Instagram.

Щаслива мама і дітки в стильних нарядах позували на ліжку, весело сміючись, а також нібито у процесі зборів на прогулянку.

"Наш квітень з @pink_magazine_ua. затишно", - прокоментувала Слава.

Фото: Слава Камінська з дітьми (instagram.com/babaslavka)

Підписники артистки залишили багато зворушених коментарів. Багатьох особливо потішив невдоволений вираз обличчя маленької Лаури - фолловери відзначили, що вона "в образі".

Фото: Слава Камінська з дітьми (instagram.com/babaslavka)

"Манюнька як завжди чимось незадоволена"

"Лаура смішнюча))))"

"Солодкі такі"

"Мило. Радісно. Чудово"

"Завжди хотіла Вам сказати: Ви чудова мама!!! І прекрасна співачка!!!"

"Лапочки"

"Ой не можу...Лаура-це щось.....)))"

"Лаура в образі"

"Я вами захоплююсь!"

"Подвійно щаслива мама!"

"Слава ви така ніжна стали, дуже вам пасує бути мамою)))"

"Шикарні"

"Лаура дівчина з характером"

"Красуня і дітки лапуськи"

Нагадаємо, раніше Слава і Едгар Каминські "закохали" проникливим поглядом. Також стало відомо, що пара полетіла на відпочинок в США.

Також Слава з НеАнгелів похизувалася результатами схуднення.