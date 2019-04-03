Такі солодкі: Слава з НеАнгелів розчулила мережу фотосесією з дітьми

Маленькі моделі виглядають просто чарівно
Учасниця групи "НеАнгели" Слава Камінська, яка нещодавно розчулила фанів фото чоловіка Едгара з донькою, знову зворушила шанувальників чарівними знімками. Співачка разом з сином Леонардом і дочкою Лаурою знялася в атмосферній фотосесії для журналу Pink і показала кілька кадрів в Instagram.
Щаслива мама і дітки в стильних нарядах позували на ліжку, весело сміючись, а також нібито у процесі зборів на прогулянку.
"Наш квітень з @pink_magazine_ua. затишно", - прокоментувала Слава.
Фото: Слава Камінська з дітьми (instagram.com/babaslavka)
Підписники артистки залишили багато зворушених коментарів. Багатьох особливо потішив невдоволений вираз обличчя маленької Лаури - фолловери відзначили, що вона "в образі".
Нагадаємо, раніше Слава і Едгар Каминські "закохали" проникливим поглядом. Також стало відомо, що пара полетіла на відпочинок в США.
Також Слава з НеАнгелів похизувалася результатами схуднення.