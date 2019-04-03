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Такі солодкі: Слава з НеАнгелів розчулила мережу фотосесією з дітьми


Маленькі моделі виглядають просто чарівно

Учасниця групи "НеАнгели" Слава Камінська, яка нещодавно розчулила фанів фото чоловіка Едгара з донькою, знову зворушила шанувальників чарівними знімками. Співачка разом з сином Леонардом і дочкою Лаурою знялася в атмосферній фотосесії для журналу Pink і показала кілька кадрів в Instagram.

Щаслива мама і дітки в стильних нарядах позували на ліжку, весело сміючись, а також нібито у процесі зборів на прогулянку.

"Наш квітень з @pink_magazine_ua. затишно", - прокоментувала Слава.

Фото: Слава Камінська з дітьми (instagram.com/babaslavka)

Підписники артистки залишили багато зворушених коментарів. Багатьох особливо потішив невдоволений вираз обличчя маленької Лаури - фолловери відзначили, що вона "в образі".

Фото: Слава Камінська з дітьми (instagram.com/babaslavka)

  • "Манюнька як завжди чимось незадоволена"
  • "Лаура смішнюча))))"
  • "Солодкі такі"
  • "Мило. Радісно. Чудово"
  • "Завжди хотіла Вам сказати: Ви чудова мама!!! І прекрасна співачка!!!"
  • "Лапочки"
  • "Ой не можу...Лаура-це щось.....)))"
  • "Лаура в образі"
  • "Я вами захоплююсь!"
  • "Подвійно щаслива мама!"
  • "Слава ви така ніжна стали, дуже вам пасує бути мамою)))"
  • "Шикарні"
  • "Лаура дівчина з характером"
  • "Красуня і дітки лапуськи"

Нагадаємо, раніше Слава і Едгар Каминські "закохали" проникливим поглядом. Також стало відомо, що пара полетіла на відпочинок в США.

Також Слава з НеАнгелів похизувалася результатами схуднення.

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