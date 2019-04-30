"Солодкі пташенята": дружина Монатіка зворушила мережу кумедними фото синів

Дмитро Монатік з дружиною Іриною (фото: instagram.com/monatik_official)

Зіркова сім'я в захваті від подорожі в Рим

Популярний співак MONATIK (він же Дмитро Монатік) любить проводити активне дозвілля в колі сім'ї. Так, травневі свята він вирішив присвятити дружині і дітям, вирушивши з ними в Італію. Артист із задоволенням поділився фотосетом з вічного міста Риму і показав рідкісні фото синів, правда, знімає їх турботливий батько традиційно зі спини, не відкриваючи обличь хлопчиків. Також свіжий фотозвіт зі знаменитого італійського міста опублікувала в Instagram і дружина співака, а також за сумісництвом його директор Ірина Демічева.

Малюки розгулюють по місту в смішних однакових курточках неонового кольору, декорованих на капюшонах кумедними вушками Міккі Мауса.

Підписники Ірини не втрималися від шквалу компліментів, захопившись зовнішнім виглядом "братиків-Монатиків", а також похвалили їх батьків, які залучають дітей до прекрасного і відкривають для них величезний світ.

Фото: сини Дмитра Монатіка в Італії (instagram.com/irinademicheva)

"Чудики маленькі! Долучаєте до прекрасного?", "Які вони гарненькі", "Дуже круті пупси", "Мамині птенчики", "Братіки-Монатіки!", "Це любов, солодкі пташенята", "Батьки молодці! 2 ведмедики пізнають і дивляться світ", "Дуже класні", - не змогли стримати свій захват коментатори.

Також дружина Дмитра Монатіка поділилася спільним фото з чоловіком, правда, в кадрі видніється лише рука артиста. Для яскравого кадру Ірина вбралася в зручний комплект – світлі джинси і джинсову куртку, доповнивши прогулянковий ансамбль червоною футболкою і білими кросівками.

"Я і рука Мікеланджело", - з гумором підписала оригінальний знімок вона.

Фото: Дмитро Монатік з дружиною в Римі (instagram.com/irinademicheva)

Також дружина мультиартиста опублікувала декілька сюжетних атмосферних фото з Риму. Судячи з кадрів, в місті пішов дощ, правда, це анітрохи не затьмарило настрій туристів, які в плащах-дощовиках із захопленням оглядали визначні пам'ятки.

Фото: Рим (instagram.com/irinademicheva)

Раніше MONATIK викликав фурор в мережі видовищним кліпом на хіт "LOVE IT ритм". Ця відеоробота стала наймасштабнішою для артиста.