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Солодкі 16: травесті-діва Монро здивувала архівним фото

Lite » Зірки 26.11.2018 - 14:49
Солодкі 16: травесті-діва Монро здивувала архівним фото
Фото: травесті-діва Монро (instagram.com/monritta)

Артистка показала шанувальникам, якою була замолоду

Українська травесті-діва Монро, яка раніше вразила осінньої фотосесією, поділилася з шанувальниками рідкісним архівним фото. На своїй сторінці у Facebook зірка опублікувала знімок, на якому їй лише 16 років.

Тоді вона ще була юнаком Олександром Шевченком.

Солодкі 16: травесті-діва Монро здивувала архівним фотоФото травесті-діва Монро в 16 років (facebook.com/monroe.diva)

"Треба ж, виявляється я почала вищипувати брови в 16 років", - написала Монро.

Артистка відзначила, що робила це фото на студентський квиток.

Підписники захопилися знімком, особливо відзначивши кучерики і великі очі.

Солодкі 16: травесті-діва Монро здивувала архівним фотоСолодкі 16: травесті-діва Монро здивувала архівним фото

Скріншот коментарів (instagram.com/monritta)

Нагадаємо, раніше відома українська травесті-діва Монро пояснила шанувальникам, чому вона не веде жодних передачі на телебаченні і висловилася з приводу політики всіх засобів масової інформації.

Також вона додала, що багато ЗМІ не вітають "нові обличчя", оскільки це великий ризик: "Ніхто не хоче втратити рейтингу, відповідно грошей і свого місця. Тому ми спостерігаємо кругообіг ТВ-персон в медіапросторі. І нових осіб не чекайте, нікому не потрібні складності".

Зазначимо, що травесті-діві Монро порадили взяти дитину з дитбудинку. Артистка вирішила пояснити, чому не хоче дітей і поділилася своєю думкою про стосунки батьків з їхнім чадом.

Відео: РБК-Україна

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