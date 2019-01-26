"Попу залиште для коханого": фанати розкритикували Каменських за відверте фото

Настя Каменських (фото: facebook.com)

Співачка стверджує, що її форми - результат регулярних тренувань

Відома українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, продемонструвала відмінну фігуру в обтягуючому білому боді. Втім не всі шанувальники зацінили спокусливе фото, яке вона опублікувала у своєму Instagram.

Співачка написала, що спортивний, здоровий і активний спосіб життя дуже її змінив.

Фото: instagram.com/kamenskux/

Фолловери захоплювалися красою дівчини і її прекрасною фігурою. Втім багато з них відзначили, що, мовляв, все красиво, але скільки можно фото в трусах.

"Настя ти красива, але вже жах набридла твоя попа скрізь. Не перегинай планку!"

"А мені подобається, класна дівчина, а Ви заздріть";

"Настя, а на скільки кг ви схудли? Відмінно виглядаєте";

"Така сексуальна. З такою чудовою фігурою;

"Красава. Але вже нудить від фото в трусах. У Вас же голос. Ви талант. А попу залиште для коханого".

Скріншот коментарів: instagram.com/kamenskux/

Нагадаємо, раніше Настя Каменських висловилася про ймовірності створення нового дуету.

До речі, співачка вразила шанувальників новим образом у повітряній сукні. Фолловери відзначили струнку фігуру зірки.