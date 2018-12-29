"Пробую в різних жанрах": Каменських висловилася про створення нового дуету

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Співачка "кайфує від того, що робить"

Популярна українська співачка Настя Каменських розповіла, що думає про чутки щодо створення нового дуету. Про це вона розповіла журналістці Styler.

Так, жінка зізналася, що зараз "кайфує" від того, що зараз робить у своєму сольному проекті. Однією з причин цього є те, що вона пробує себе в різних стилях і жанрах.

"Експериментую в усьому і не думаю зупинятися ні на секунду. Тому сьогодні я не думаю про масштабні коллаборації. Однак я ніколи не відмовляюся ні від яких ідей. Ми ніколи не знаємо, як складеться наше життя і який подарунок зробить нам доля", - сказала вона.

При цьому Каменських розповіла, як оцінює свої менеджерські навички в рамках власного бренду одягу.

"Ви знаєте, головне, що я знайшла однодумців, таких же божевільних, як і я, які вірять, що будь-які мрії реальні. Головне — над ними працювати. Я не прагну до того, щоб контролювати кожен крок своїх співробітників. В моїй #NKteam кожен розуміє свою зону відповідальності і зі старанням виконує свою роботу. Адже в успішному результаті ми зацікавлені всі. В моїй команді всі дуже талановиті і відповідальні, тому ні про яку упередженість й строгість і мови не може бути", - підкреслила вона.

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Крім того, ми нещодавно писали про те, як висловлюється мама Насті Каменських про її стосунки з Потапом, і можливо знову возз'єднання дуету.

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