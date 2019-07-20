Солодка зефірка: Леся Нікітюк в повітряних вбраннях поставила мережу перед вибором

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведуча покрасувалася в образах зі зйомок нового шоу

Леся Нікітюк незмінно радує шанувальників своїми "образами дня". Зараз телеведуча задіяна на зйомках нового шоу "Шалена зірка" на "Новому каналі", тому приводів покрасуватися в яскравих вбраннях у неї хоч відбавляй! Вона постійно публікує в сторіз і на сторінці в Instagram свої ефектні луки, які змінює немов рукавички - за один день зірці доводиться знятися відразу в кількох випусках програми, які глядачі зможуть оцінити вже восени.

Леді Ле вирішили влаштувати справжню "битву вбрання" і опублікувала колаж з фото, на яких постала в повітряних об'ємних сукнях різного кольору, але схожого фасону.

Так, раніше шанувальники вже бачили яскраве жовте плаття, що підкреслило зону декольте Лесі, з фатину зі спідницею-пачкою. Також Леді Ле показала "цукерковий" образ в яскраво-рожевому вбранні з відкритими плечима, корсетом і пишною спідницею.

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"1 чи 2? Dress by #самаШила", - залишила Леся жартівливий підпис під знімком, попросивши прихильників проголосувати за вподобаний лук.

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Підписники Лесі прийшли в замішання – їм непросто було віддати перевагу одну з чудових вбраннів. Думки в коментарях розділилися, а зіркові колеги і друзі Лесі також вирішили внести свою лепту в обговорення.

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Два, Зая! Ти прекрасна", - констатувала телеведуча Валерія Крук. "2", - залишила номер улюбленого вбрання співачка та екс-"ВІА Гра" Анастасія Кожевникова. "Краса", -прокоментувала фото TAYANNA.

Скріншот коментарів

"І в тому, і в тому ви красивіше, ніж лялька Барбі", "В першому ніжна і сонячна. Локони доповнюють теплий і добрий образ. Другий більш суворий образ", "Ви, як квітка", "Ви така красива", "І там, і там солодка зефірка", "Круто! Дуже красиво!", "Ти схожа на зефірку", - вважають фолловери.

Скріншот коментарів

Раніше Леся Нікітюк в невагомому літньому вбранні показала розкішне декольте.

Крім того, Леся Нікітюк засвітила тонку талію в кораловому сукню і показала зіркового друга.