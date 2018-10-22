"Солоденький": Джамала зворушила фанів новим фото підростаючого сина

У коментарях до фото підписники зірки висловлюють своє захоплення малюком
Знаменита українська співачка, переможниця Євробачення 2016 Сусана Джамаладінова (Джамала), яка у березні 2017 року вперше стала мамою, порадувала своїх шанувальників фото свого підростаючого сина Еміра-Рахмана Сеїт-Бекіра огълы Сулейманова. Знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Співачка не стала підписувати фотографію, яка вже встигла зібрати понад двадцять тисяч лайків.
Скрін: instagram.com/jamalajaaa
В коментарях до фото підписники Джамали висловлюють своє захоплення малюком і бажають подружжю Сулейманових "тихого сімейного щастя":
"Красотунчик";
"Дуже гарний";
"Дай бог вам тихого сімейного щастя";
Фото: Сусана Джамаладінова (Джамала) з сином Емір-Рахманом (instagram.com/jamalajaaa)
"Ваш новий альбом просто шедевр. Слухаю вас з Євробачення, величезне спасибі за таке прекрасне творчість. Сподіваюся, коли-небудь вдасться потрапити на концерт"...
Скрін: instagram.com/jamalajaaa
"Солоденький...";
"Попка-мрія";
Фото: Сеїт-Бекир Сулейманов і син Емір-Рахман (instagram.com/jamalajaaa)
"А що це за порода собачки?";
"Гарний вид"...
Скрін: instagram.com/jamalajaaa
Як повідомлялося, раніше Джамала, яка в березні 2017-го вперше стала мамою, розповіла, як вона приводить себе у форму.
Нагадаємо, що в жовтні співачка Джамала випустила довгоочікуваний альбом "Крила", який став її п'ятою студійною платівкою.
Як ми писали раніше, Джамала розказала чому не бачить себе у великій політиці та зізналася, що після перемоги на Євробаченні на неї обрушився цілий шквал пропозицій.
Відео: РБК-Україна