"Солоденький": Джамала зворушила фанів новим фото підростаючого сина

Фото: колаж РБК-Україна

У коментарях до фото підписники зірки висловлюють своє захоплення малюком

Знаменита українська співачка, переможниця Євробачення 2016 Сусана Джамаладінова (Джамала), яка у березні 2017 року вперше стала мамою, порадувала своїх шанувальників фото свого підростаючого сина Еміра-Рахмана Сеїт-Бекіра огълы Сулейманова. Знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Співачка не стала підписувати фотографію, яка вже встигла зібрати понад двадцять тисяч лайків.

Скрін: instagram.com/jamalajaaa

В коментарях до фото підписники Джамали висловлюють своє захоплення малюком і бажають подружжю Сулейманових "тихого сімейного щастя":

"Красотунчик";

"Дуже гарний";

"Дай бог вам тихого сімейного щастя";

Фото: Сусана Джамаладінова (Джамала) з сином Емір-Рахманом (instagram.com/jamalajaaa)

"Ваш новий альбом просто шедевр. Слухаю вас з Євробачення, величезне спасибі за таке прекрасне творчість. Сподіваюся, коли-небудь вдасться потрапити на концерт"...

Скрін: instagram.com/jamalajaaa

"Солоденький...";

"Попка-мрія";

Фото: Сеїт-Бекир Сулейманов і син Емір-Рахман (instagram.com/jamalajaaa)

"А що це за порода собачки?";

"Гарний вид"...

Скрін: instagram.com/jamalajaaa

Як повідомлялося, раніше Джамала, яка в березні 2017-го вперше стала мамою, розповіла, як вона приводить себе у форму.

Нагадаємо, що в жовтні співачка Джамала випустила довгоочікуваний альбом "Крила", який став її п'ятою студійною платівкою.

Як ми писали раніше, Джамала розказала чому не бачить себе у великій політиці та зізналася, що після перемоги на Євробаченні на неї обрушився цілий шквал пропозицій.

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Відео: РБК-Україна