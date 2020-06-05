Як же я сумував: Ані Лорак і Сергій Лазарєв розбурхали мережу ніжним селфі

Ані Лорак (Кароліна Куєк) і Сергію Лазарєву давно приписую роман, хоч артисти наполегливо стверджують, що їх пов'язує багаторічна міцна дружба. Будь-яка спільне поява зірок тут же стає предметом бурхливих обговорень, а їх ніжні обійми дають прихильникам їжу для роздумів і наштовхують на думку, що знаменитості відчувають один до одного не тільки людську симпатію, але і щось більше. Так, Ані та Сергій одночасно розмістили на своїх Instagram–сторінках ніжне спільне селфі, на якому, до речі, позують притиснувшись один до одного і зовсім без масок і захисних засобів.

На співакові – чорна сорочка, а артистка вибрала затишну куртку з капюшоном , сливовий світшот і бейсблоку.

"Що мені дощ проливний, коли мої друзі зі мною", - підписала фото співачка.

Ані Лорак і Сергій Лазарєв (фото: instagram.com/anilorak)

Артист був більш багатослівний і висловив свою радість від зустрічі з колегою, назвавши її справжнім ім'ям – Кароліна.

"Як же я сумував за тобою, люба Кароліна. Через роки, через відстані , наша дружба міцна і стабільна! Слава Богу!" - зазначив під спільним фото з Лорак Сергій. Співачка залишив під записом кілька смайлів, включаючи сердечка.

Шанувальники охоче взялися обговорювати стосунки артистів: хтось захоплювався їх міцною дружбою, інші ж стверджували, що Ані і Сергій – чудова пара.

Очей не відірвати від вас, милашки

Ви разом?

Як це мило

Які красиві

Супер пара

Чудова пара!

Вам би вже пора бути разом. Ви супер пара

Всі вже давно знають про ваші стосунки

Друзі! Але дуже гарна пара, добре виглядаєте

Такі класні

Скріншот коментарів

Раніше Ані Лорак показала спокусливе фото і заспівала про закоханість.