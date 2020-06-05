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Як же я сумував: Ані Лорак і Сергій Лазарєв розбурхали мережу ніжним селфі

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Артисти зустрілися після довгого карантину

Ані Лорак (Кароліна Куєк) і Сергію Лазарєву давно приписую роман, хоч артисти наполегливо стверджують, що їх пов'язує багаторічна міцна дружба. Будь-яка спільне поява зірок тут же стає предметом бурхливих обговорень, а їх ніжні обійми дають прихильникам їжу для роздумів і наштовхують на думку, що знаменитості відчувають один до одного не тільки людську симпатію, але і щось більше. Так, Ані та Сергій одночасно розмістили на своїх Instagram–сторінках ніжне спільне селфі, на якому, до речі, позують притиснувшись один до одного і зовсім без масок і захисних засобів.

На співакові – чорна сорочка, а артистка вибрала затишну куртку з капюшоном , сливовий світшот і бейсблоку.

"Що мені дощ проливний, коли мої друзі зі мною", - підписала фото співачка.

Ані Лорак і Сергій Лазарєв (фото: instagram.com/anilorak)

Артист був більш багатослівний і висловив свою радість від зустрічі з колегою, назвавши її справжнім ім'ям – Кароліна.

"Як же я сумував за тобою, люба Кароліна. Через роки, через відстані , наша дружба міцна і стабільна! Слава Богу!" - зазначив під спільним фото з Лорак Сергій. Співачка залишив під записом кілька смайлів, включаючи сердечка.

Шанувальники охоче взялися обговорювати стосунки артистів: хтось захоплювався їх міцною дружбою, інші ж стверджували, що Ані і Сергій – чудова пара.

  • Очей не відірвати від вас, милашки
  • Ви разом?
  • Як це мило
  • Які красиві
  • Супер пара
  • Чудова пара!
  • Вам би вже пора бути разом. Ви супер пара
  • Всі вже давно знають про ваші стосунки
  • Друзі! Але дуже гарна пара, добре виглядаєте
  • Такі класні

Скріншот коментарів

Раніше Ані Лорак показала спокусливе фото і заспівала про закоханість.

Автор: Lite

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