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Суцільний позитив: Віка з НеАнгелів в шкіряних лосинах освоїла скейтборд

Lite » Новини шоу-бізнесу 29.05.2020 - 13:31
Суцільний позитив: Віка з НеАнгелів в шкіряних лосинах освоїла скейтборд
Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Разом з племінницею співачка відмінно повеселилася в парку

Вікторія Смеюха з групи НеАнгели вже який місяць насолоджується спілкуванням з рідними - співачка проводить карантин у рідному Харкові. Дівчина насолоджується поїздками в село на природу, де з задоволенням ліпить вареники і навіть примудрилася влаштувати колоритну фотосесію з коровами. У місті вона теж не сумує - приміром, днями артистка разом з племінницею вирушила в парк, де освоїла катання на скейтборді.

Яскравими знімками цього позитивного дня Віка поділилася на своїй сторінці в Instagram. Для активних розваг артистка вибрала ефектний наряд в спортивному стилі - чорні лосини з екошкіри, ніжно-блакитну футболку і коротку синю куртку. На деяких кадрах вона зображена також з пов'язкою на голові. Щаслива співачка ефектно позувала на тлі фонтану разом з малятком і яскравим скейтом.

"Це абсолютно божевільна ідея..Мабуть, я так і зроблю!" - підписала фото Смеюха.

Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Справді артистка навчилася кататися на скейті або ж просто позувала з ним - невідомо, але час вона явно провела відмінно!

Підписники захоплюються красою і сміливістю Вікторії і залишили їй багато теплих відгуків.

  • Викуля яка Ви класна
  • Дуже круті фотки, життєво радісні те чого не вистачає в пору карантину
  • Навчитися кататися на роликовій дошці ніколи не пізно
  • Красуні
  • Вав сексі красуня
  • Промениста
  • Красива
  • Малишечка
  • Боже Вікуся Яка Ти Гарнюння
  • Ти-суцільний позитив
  • Яка красуня
  • така Мила

Суцільний позитив: Віка з НеАнгелів в шкіряних лосинах освоїла скейтбордСуцільний позитив: Віка з НеАнгелів в шкіряних лосинах освоїла скейтборд

Скріншот коментарів

Нагадаємо, Віка з НеАнгелів захопила колоритним етно-образом в розкішному платті-вишиванці.

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Автор: Марина Настевіч

Теги Новини України певецВіка Смеюха
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