Кохання – це головне: Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес зворушили мережу романтичними фото

Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес (фото: instagram.com/jlo)

Співачка та її коханий насолоджуються карантином

Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес – одна з найбільш міцних пар шоу-бізнесу, яка не звикла приховувати почуття один до одного. Співачка періодично зізнається в любові Алексу за допомогою соцмереж, а також обожнює демонструвати їх спільний дозвілля. У свою чергу Родрігес не скупиться на романтичні пости для своєї красуні дружини. На карантині пристрасть пари не вщухла, а тільки розгорілася. Парочка записує відео, де закликає всіх сидіти вдома і отримати максимум користі від вимушеного спільного дозвілля.

Дженніфер і Алекс (фото: instagram.com/jlo)

Кілька годин тому 50-річна знаменитість зробила черговий зворушливий пост. Вона опублікувала кадри, де ніжно обіймає Алекса за плечі і цілує, поки він читає газету. Виглядають обидва щасливими і закоханими. «Коли заголовки виглядають так, дуже важливо міцніше обійняти тих, кого ти любиш, і сказати їм, як сильно ти їх любиш», – написала зірка.

Фанати оцінили галерею в майже 1,5 мільйони лайків. А в коментарях почали писати, яка надихає пара Дженніфер і Алекса. «Моя улюблена пара», «Люблю тебе, королева», «Мета», «Це завжди добре – бути з тим, кого ми любимо», «Це така правда».... Примітно, що Лопес навіть вступила в невелику переписку з фанатами, відповівши першим коментаторам.

Коментарі до посту (фото: прінтскрін instagram.com/jlo)

Екс-бейсболіст і бізнесмен також зробив такий зворушливий пост. Він вибрав фото, де вони з Дженніфер лежать на дивані і дивляться разом у телефон. «Найбільша вигода від того, що ви проводите так багато часу вдома – це бути з родиною. Іноді ми настільки зайняті своїм життям, що легко випустити з уваги, наскільки важливо час сім'ї для всіх нас. Не дозволяйте цьому часу пройти, не отримуючи максимальну користь з цього. Обійміть своїх близьких. Кожен день. Розслабтеся... разом», – написав Алекс.

Алекс також висловив свої почуття (фото: instagram.com/arod)

Нагадаємо, пара збирається одружитися вже цього літа, відразу після закінчення карантину. За чутками, торжество вже повністю сплановано і навіть оплачено.

Автор: Міла Іванова