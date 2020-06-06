Мені приховувати нічого: Аліна Гросу розповіла про пластику і секрети стрункої фігури

Аліна Гросу на карантині активно розважала своїх шанувальників - співачка влаштовувала кулінарні майстер-класи, а також знімала смішні відеоролики для популярної молодіжної соцмережі Tik Tok, де влаштовувала ігри з перевдяганням і навіть показала, що з нею зробила самоізоляція. Скоро у артистки буде ювілей - 8 червня "маленька бджілка" відзначить своє 25-річчя. Про те, яким вона згадує своє дитинство, що відбувається в її творчості і в житті в цілому, а також секрети краси виконавиця розповіла в інтерв'ю журналу "Отдохни!".



Зараз GROSU (творчий псевдонім артистки, - прим. ред.) впритул працює над матеріалом для нового альбому і черговою трилогією кліпів на кшталт "Дико Любила Вову". Безпосередньо 8 червня вийде новий сингл під назвою "Голий Король". Чи буде у новій сторінці її творчості місце для провокації?



“У плані провокаційних образів я стала розсудливою і вважаю, що мені важливіше

оголити душу й емоції, ніж тіло. Думаю, мої кліпи вважають провокаційними,

тому що є зв'язок зі мною маленькою. Але мені от-от "стукне" 25! Ось

коли я буду теж танцювати в купальниках, але у свої 50, тоді поговоримо про

провокації!" - каже Аліна.

Аліна Гросу розповіла про пластику (фото: прес-служба співачки)



Зірка відверто прокоментувала і чутки, які постійно виникають

навколо її персони: як щодо особистого життя, так і про зміни

зовнішності завдяки пластичним операціям.



“До пластичних операцій не маю ніякого відношення! В останній раз я

перебувала під наркозом в чотири роки... Змінилася я років у 18-19, коли

сильно схудла і перефарбувалася в блондинку. На питання про "пластику" я з

кайфом відповіла б і під детектором брехні. Мені приховувати нічого! А якщо б

щось і робила — зізналася б відразу. Толку приховувати?" - заявила Гросу.



Співачка воліє тримати ідеальну фізичну форму завдяки роботі

над собою, без втручання хірургів:



“Я намагаюся їсти все, що захочу, просто в невеликих кількостях і в

правильних поєднаннях. Я байдужа до борошняного і солодкого. Моє обличчя — це моє обличчя, мені потрібно тримати себе у формі!" - поділилася артистка.

Аліна Гросу поділилася секретом стрункості (фото: прес-служба співачки)

Нагадаємо, що раніше Аліна Гросу розкрила подробиці стосунків з чоловіком Олександром. Співачка зазначила, що вона дуже самодостатня людина і не звикла про щось просити коханого.