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Скільки всього: Леся Нікітюк поділилася літніми б'юті-лайфхаками

Lite » Новини шоу-бізнесу 28.01.2020 - 13:41
Скільки всього: Леся Нікітюк поділилася літніми б'юті-лайфхаками
Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведуча не лінується брати все необхідне на пляж, тому її шкіра завжди в ідеальному стані

Розслаблений відпочинок в ОАЕ, який телеведуча Леся Нікітюк вирішила розбавити активними вправами в залі та на свіжому повітрі, триває і курортниця не забуває поділитися усіма цікавими подробицями відпустки.

Частий відпочинок і робота Лесі в жарких країнах, і Емірати не виняток, можуть доставити не тільки приємні моменти, але значно нашкодити шкірі знаменитості. Леді Ле можна побачити з інтенсивним засмагою весь рік і щоб убезпечити себе від страшних наслідків сонячних ванн, знаменитість користується великою кількістю захисних засобів.

В соцмережах вона поділилася з підписниками важливими відомостями про те, що носить з собою на пляж у великій пляжній солом'яній сумці, і виявилося, що Никитюк гарненько "озброєна" б'юті-засобами.

Скільки всього: Леся Нікітюк поділилася літніми б'юті-лайфхакамиФото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

"Що у мене в пляжній сумочці?
1️. Крем ( захищає обличчя від сонця і від пігментації)
2. Крем для тіла SPF 50+
3️. Зволожуюча дымка

4. Лосьйон для ніг з кокосовим маслом і вітаміном Е ( хайлайтер плюс зволоження)
5. Масло для губ" - поділилася секретом Леся.

Підписники подякували за корисний екскурс по зоряній сумочці і зробили її господині масу приємних компліментів:

  • Дуже корисна порада, спасибі всім користуюся, що є в тебе в сумочці ще й економно, як для мене
  • Бомбезна сумка, хочу собі таку
  • Ось чому так гарно виглядаєш
  • Ой, яка дама
  • Огооо, скільки всякого помістилося)))
  • Сумочка пляжна просто шикарна. Втім як і її господиня
Нагадаємо, нещодавно Леся Нікітюк постала у спокусливім вбранні "хижачки" і оголила плаский животик на радість фанам.
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