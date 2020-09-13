Скільки пристрасті: Влад Яма розпалив мережу чуттєвим фото з дружиною

Влад Яма з дружиною (фото: instagram.com/vladyama_official)

Суддя "Танців з зірками" показала ніжність з дружиною

Влад Яма з дружиною Ліліаною – ефектна і щаслива пара. Хореограф і суддя "Танців з зірками" визнає, що довго доглядав за дружиною і в підсумку пускала молоко її розташування. Тепер пара регулярно радує шанувальників свіжими сімейними фотосетами і демонструє безхмарне щастя. Так, Влад опублікував в Instagram чорно-білі фото з дружиною і захопили ніжністю і пристрастю в їх стосунках.

Влад пригортає дружину і рукою намагається закрити об'єктив, ніби ховаючись від папарацці. Шанувальники пари не втрималися від компліментів.

Влад Яма з дружиною показали чорно-білий фотосет (фото: instagram.com/vladyama_official)

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Лямур без слів

Дуже красиві

Нереальні, дуже красиві

Вогненно-гарна у вас дружина, Влад!

Скільки пристрасті в очах

Сексі пара

Як ви підходите один одному, дуже красива пара, щастя вам і здоров'я на довгі роки

Не можу, як сексуально

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Нагадаємо, що Влад Яма побалував фотосетом з дружиною і сином і розповів, що сім'я для нього – головне.