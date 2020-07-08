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Лісова мавка: загадкова Настя Каменських в прозорому вбранні заворжила магнетизмом

Середа 08 липня 2020 оновлено 15:38
Лісова мавка: загадкова Настя Каменських в прозорому вбранні заворжила магнетизмом
Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Ольвія Агаркова

Співачка показала повне єднання з природою

Настя Каменських знає, як наповнювати себе позитивом і енергією. Нещодавно про це вона розповіла на своєму безкоштовному 21-денному курсі "Життя в стилі NK" і навчила шанувальників, як жити в моменті, радіти кожному дню, прагнути і досягати бажаного. Тепер же співачка вирішила поговорити про особливий час в році, коли можна відчути повне єднання з природою. Для цих цілей зірка вбралася в легку прозору сукню вільного крою на голе тіло і вирушила в ліс – ближче до води, зелені, пахучих квітів, трав і дерев.

Співачка позувала біля водойми, піднявши руки, наче в химерному танці, і закривши очі, насолоджуючись звуками і запахами природи. Вона вирішила обійтися без макіяжу, щоб виглядати максимально природно.

"Є в році кілька днів, коли відчуваєш особливий зв'язок з природою. Один з таких - це ніч на Івана Купала і весь наступний день, коли здається, що, якщо прислухатися, можна почути, як перешіптуються дерева і вся природа ніби оживає. І якщо опинитися в лісі або біля води і закрити очі, відчуваєш, як сила природи наповнює тебе. Сподіваюся, цими фото я зуміла передати вам свій настрій і цю особливу атмосферу", - підписала магнеичні фото співачка.

Лісова мавка: загадкова Настя Каменських в прозорому вбранні заворжила магнетизмом

Лісова мавка: загадкова Настя Каменських в прозорому вбранні заворжила магнетизмом

Лісова мавка: загадкова Настя Каменських в прозорому вбранні заворжила магнетизмом

Настя Каменських показала атмосферні фото біля лісового водойми (фото: instagram.com/kamenskux)

Прихильники погодилися з зіркою і не встояли перед її містичним образом.

  • Дуже загадкові знімки вийшли
  • Лісова фея
  • Яка ж ти красива
  • Краща
  • Така справжня
  • Надзвичайно ніжна і романтична! Вам личить такий образ!
  • дуже Красива
  • Неймовірна
  • Мавка
  • Загадкова

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Потап показав випадкове домашнє фото Насті Каменських без макіяжу під час візиту до мами.

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Новини України Настя Каменських
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