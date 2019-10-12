Скільки щастя! Лілія Ребрик замилувала запальним танцем чоловіка з донькою

Фото: Лілія Ребрик з сім'єю(instagram.com/liliia.rebrik)

Ведуча показала, як розважаються щасливі тато з донькою

Лілія Ребрик душі не чує в своїй сім'ї – чоловікові хореографу Андрію Дикому і донечках Діані і Поліні. Вона зізнається, що діти – це її найкращий і ефективний тренажер, запорука стрункості і квітучого вигляду. Відносини теледіви з чоловіком її прихильники вважають ідеальними – пара підтримує один одного і не забуває дарувати ніжність і пристрасть, адже вони не тільки тато і мама, але ще і чоловік і жінка! Дбайливий Андрій обожнює своє "жіноче царство" і, якщо старша донька вже займається танцями, то молодша поки тільки спостерігає. Втім, енергійний Андрій вирішив закрутити Полінку під музику і дати їй справжній майстер-клас.

На сторінці в instagram Лілія розмістила відео, на якому чоловік кружляє доньку в танці під рахунок. Ролик був записаний під час танцювальних змагань – на задньому фоні видно танцюючі пари.

"Наш суботній ранок почався так. Всім усміхатися. P. S. Шукаємо партнера", - з гумором підписала вона веселі кадри.

В коментарях підписники ведучої захопилися танцем Андрія і Поліни, а також залишили компліменти для щасливої сім'ї.

Яка чарівна і прекрасна сім'я

Круті

Як мило!

Ви класні. Сім'я просто чудова

Щастя-то скільки

Всього найкращого вашій родині - будьте здорові і щасливі

Затанцьована татом

Ви неймовірні. Стільки позитиву, сонця, любові

Яка краса!

Ну що за така позитивна сімейка! Супер!

Супер тато! Любо подивитися!

Скріншот коментарів

До речі, Лілія Ребрик показала ефектний осінній фотосет в парку Феофанія.

До слова, вона приїхала в улюблене місце в межах міста разом з коханим чоловіком і показала романтичні фото.