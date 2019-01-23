"Скільки всього ми пройшли": дружина Миколи Тищенко зачарувала сімейним фотосетом

Фото: Алла Барановська та Микола Тищенко (instagram.com/allabonya)

Алла Барановська зізналася, що зйомка далася їй не легко через хворобу і погане самопочуття, але результат її вразив

Чарівна дружина українського ресторатора Миколи Тищенко Алла Барановська, яка відпочиває з сім'єю в Тайланді і ділиться мальовничими пейзажами, показала зворушливу сімейну фотосесію, опубліковану в новому номері журналу Viva! У своєму Instagram-акаунті вона зізналася, що дуже рідко робить публічні особисті зызнання, але цей випадок став винятком.

На обкладинці першого впуску 2019 року усміхнена Алла позує в обнімку з Миколою в бордовый оксамитовый оригінальный сукні до підлоги, сам ресторатор постав перед читачами в класичному чоловічому ансамблі - білій сорочці, жилетці і брюках,а їх син Давид сидить в дитячій машинці. Дівчина зазначила, що зйомка далася їй не легко, адже саме в цей період вона важко хворіла.

Фото: Алла Барановська та Микола Тищенко з сином (instagram.com/allabonya)

"Минуло 2 роки з нашого першого великого інтерв'ю і першої сімейної обкладинки! Коли Viva! запропонував нас з'явитися на обкладинці першого випуску 2019, ми були в шоці від думки, що так швидко пролетіли ці 2 роки! Скільки всього ми пройшли разом, як подорослішали в розумінні сім'ї та правил шлюбу! Усередині дуже відверте і чесне інтерв'ю! Ми відповідаємо на запитання про сім'ю публічно рідко, але завжди робимо це правдиво! P.s. Я не могла перенести зйомку (відлітали через 3 дні) і довелося знімати відразу після крапельниці. На обкладинці стоїть усміхнена жінка, у якої 39.5", - пояснила вона.

Також Алла показала ще один важливий спільний кадр, на якому так і читається сімейна ідилія. Екс-модель зображена в затишній і невимушеній домашній обстановці на дивані в обнімку з малюком. Дівчина сидить в бірюзовій довгій сукні з квітковим принтому, в той час, як Микола розмістився на підлозі в білій сорочці і легких сірих штанях, посміхаючись дружині та синові.

Фото: Алла Барановська та Микола Тищенко (instagram.com/allabonya)

"Легкість без гламуру! Поки можу показати тільки один кадр. Все в друкованій версії! Спасибі "Віві", що взяли на себе всі наші луки. Я фізично нічого не встигала. Домашня я. Красунчик Коля і кумедний Буся", - підписала вона знімок.

Підписники Барановської прийшли в захват від побаченого і почали захоплюватися дружньою і щасливою сім'єю ресторатора і його дружини-красуні.

"Гарні які!", "Мої любі і прекрасні", "Алла-чудова і чарівна красуня!", "Вашій мудрості можна позаздрити. Дуже красива і гідна пара», «Аллочка, ви чудові!", "Шикарна обкладинка, прям голлівудська родина", "Які ви чарівні", - не стримували емоцій коментатори.

Скріншот коментарів (instagram.com/allabonya)

До речі, дружина Миколи Тищенка розповіла про своє непросте схуднення після появи на світ сина Давида. Молодій мамі довелося нелегко в боротьбі із зайвими кіло, але вона прийшла в колишню форму.

Нагадаємо, що шанувальників Миколи Тищенка та Алли Барановської збудив їх спільний пляжний знімок, на якому зображена гарна і щаслива сімейна пара.