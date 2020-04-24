"Скільки можна": дружина Дмитра Комарова спантеличила мережу висловлюванням про чоловіка

Дмитро Комаров, беззмінний ведучий передачі "Світ навиворіт", який відразу після експедиції в Китай пішов на самоизоляцію і перебуває вдома з дружиною, не звик сидіти на одному місці, хоча його дружина-господиня Олександра Кучеренку радує чоловіка шедеврами. Звичайно, йому дуже складно витримати карантин в чотирьох стінах, адже він звик працювати в екстремальних умовах і показувати глядачам секретні і заховані від сторонніх очей місця на нашій планеті. Телемандрівник в Instagram заявив, що не може дочекатися, коли зможе знову їздити по світу, його підтримала дружина Олександра Кучеренко, яка зізналася, що мріє про те ж – про від'їзд чоловіка.

Дмитро зазначив, що скучив за роботою, незважаючи на екстремальні умови, з якими йому кожен раз доводиться стикатися.

Фото Дмитро Комаров під час експедиції (instagram.com/komarovmir)

"Як же хочеться швидше зібрати 2-3 сотні кілограмів багажу і мчати разом з Олександром Дмитрієвим кудись на край землі, знімати нові програми, жити в джунглях або горах, щоб кусали комарі, було нестерпно жарко або холодно, вставати в 4 ранку, сваритися, казати "Ненавиджу свою роботу", яку насправді .Хочу на роботу!" - написав він під промовистим фото, на якому в кузові вантажівки їде в оточенні безлічі рюкзаків.

"Їдь вже, скільки можна. Я не звикла так", - з гумором прокоментувала "скаргу" чоловіка Олександра. "Так, так довго я вдома ще не затримувався", - відповів дружині ведучий.

Скріншот коментарів: instagram.com/komarovmir

Раніше дружина Дмитра Комарова Олександра Кучеренко розкрила секрети догляду за собою і повідомила, що вона віддає перевагу натуральності.