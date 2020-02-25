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Скільки Меган Маркл і принц Гаррі можуть заробити на Instagram: експерти назвали колосальну суму

Lite » Новини шоу-бізнесу 25.02.2020 - 09:12
Скільки Меган Маркл і принц Гаррі можуть заробити на Instagram: експерти назвали колосальну суму
Меган Маркл і принц Гаррі (фото: instagram.com/sussexroyal)

Меган і Гаррі можуть заробити цілий статок на одній тільки instagram-сторінці

Меган Маркл і принц Гаррі ще 8 січня оголосили світові про бажання зректися від обов'язків високопоставленої королівської сім'ї. Як неодноразово зазначалося, після відмови герцоги Сассекські не тільки зможуть "робити, що захочуть", але також не будуть отримувати фінансування з держбюджету. Після чого увагу шанувальників монаршої родини Великобританії тепер прикута до майбутнього молодої сім'ї. Всіх цікавить, як тепер Меган і Гаррі планують заробляти і покривати свої чималі витрати. Приміром, днями журналістам стало відомо, що навесні Меган і Гаррі планують переїхати в США - ближче до мами Меган Дорії Регланд. Парочка вже пригледіла особняк в Малібу, який оцінюють в 7 мільйонів доларів! В особняку розташувалося 10 ванних кімнат, 8 спалень, домашній кінотеатр і винний льох. А на його території розмістили гараж на чотири машини, басейн і тенісний корт.

Експерти вже неодноразово наголошували, що завдяки "Мегзіту" герцоги Сассекські отримали колосальну світову популярність. Напевно їм доведеться відбиватися від ділових пропозицій, які принесуть їм статок. Однак є ще одне джерело доходу, завдяки якому Меган і Гаррі можуть забезпечити собі розкішне та безтурботне майбутнє - instagram-сторінка герцогів Сассекських.

Так, вартість одного рекламного оголошення на сторінці Меган і Гаррі в мережі instagram експерти оцінили в 85 тисяч фунтів стерлінгів, а це більше 2,5 мільйонів гривень. Такий підрахунок зробили експерти видання The Sun.

Згідно аналітиці експертів, всього за якийсь місяць кількість підписників сторінки @sussexroyal зросла на 10%. На даний момент за життям герцогів Сассекських стежать понад 11,2 млн фоловерів. Такої популярності достатньо, щоб забезпечити потреби сім'ї з трьох осіб.

Скільки Меган Маркл і принц Гаррі можуть заробити на Instagram: експерти назвали колосальну суму

Аналітики також підкреслили, що вартість аналогічної рекламної публікації на сторінці герцогів Кембриджських Кейт Міддлтон і принца Вільяма вони оцінили вдвічі дешевше. Знову-таки, все через стрімку популярність Меган і Гаррі в світлі їх зречення.

Звичайно ж, є кілька "але". По-перше, скористатися всіма перевагами своєї популярності Меган і Гаррі поки що не можуть. Як повідомлялося раніше, офіційне зречення герцогів Сассекських від королівських обов'язків вступить в силу з 1 квітня. До цього часу їх чекає ще кілька візитів до Великобританії.

Скільки Меган Маркл і принц Гаррі можуть заробити на Instagram: експерти назвали колосальну суму

Меган Маркл і принц Гаррі (фото: instagram.com/sussexroyal)

Також Її Величність Єлизавета II заборонила Меган і Гаррі використовувати ім'я "Royal Sussex" не тільки для офіційних візитів і представництв, а також для комерційних проектів. А це означає, що Меган і Гаррі треба буде якось перейменувати свою instagram-сторінку. Королева Великобританії жорстко обмежила можливість молодшого онука і його дружини як-небудь заробити на імені монаршої сім'ї.

Зазначимо, що таке рішення Єлизавети буквально руйнує плани Меган і Гаррі. Пара не тільки встигла зареєструвати під своїм брендом десятки товарів. Але також витратити чималі гроші на створення сайту "Sussex Royal", благодійного фонду і ще низки проектів.

Нагадаємо, що Меган і Гаррі прилетять в Лондон з офіційним візитом 9 березня 2020 року - на особисте прохання королеви Єлизавети II. В останній раз виконавши свої королівські обов'язки.

Принц Гаррі змушений заслужити довіру після "Мегзіта", щоб мати право носити військову форму Принц Гаррі все ще може претендувати на британський престол, незважаючи на "Мегзіт"
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