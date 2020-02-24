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Меган Маркл і принц Гаррі придивилися особняк зірки "Рятувальників Малібу" за 7 мільйонів доларів

Lite » Новини шоу-бізнесу 24.02.2020 - 09:33
Меган Маркл і принц Гаррі придивилися особняк зірки "Рятувальників Малібу" за 7 мільйонів доларів
Меган Маркл і принц Гаррі (фото: instagram.com/sussexroyal)

Колись у цьому розкішному будинку жив актор, що знімався в "Рятувальниках Малібу"

Вже 1 квітня Меган Маркл і принц Гаррі остаточно "стануть вільними" - вступить в силу їх відмова від обов'язків високопоставленої королівської сім'ї. Нагадаємо, що заява про зречення з боку Меган і Гаррі прозвучала 8 січня. Після чого послідував тривалий процес "внутрішніх розглядів". Адже, як стверджують джерела, навіть батько і бабуся Гаррі (принц Чарльз і Її Величність Єлизавета II) дізналися про рішення герцогів Сассекських ледь не в день їх заяви. Як би там не було, скандальна пара поступово налагоджує життя і будує плани на майбутнє.

Як повідомлялося, після "Мегзіта" Меган і Гаррі розглядали в якості постійного місця проживання дві країни - Канаду і США. Відразу ж після заяви про зречення Меган з сином Арчі відлетіли в Канаду, де облаштувалися в розкішному особняку на острова Ванкувер. Проте Гаррі і Меган поки не поспішають купувати там нерухомість. Так, за інформацією порталу Daily Mail, герцоги Сассекські навесні все ж планують перебратися в США, як вони планували це зробити спочатку. Як повідомляють інсайдери видання, Меган Маркл і принц Гаррі вже пригледіли собі не менш розкішний особняк в Малібу. Таким чином молода сім'я буде ближче до матері Меган - Дорії Регланд. А також силіконової долини і Голівуду.

Меган і Гаррі планують орендувати особняк, який раніше належав зірці культового серіалу "Рятувальники Малібу" Девіду Червету і його дружині Брук Берк.

Особняк з величезною територією оцінюється в 7 мільйонів доларів. У ньому є 10 ванних кімнат, 8 спалень, домашній кінотеатр і винний льох. На території розташовані гараж на чотири машини, басейн і тенісний корт.

Меган Маркл і принц Гаррі придивилися особняк зірки &quot;Рятувальників Малібу&quot; за 7 мільйонів доларів

Особняк в Малібу, який планують орендувати Меган Маркл і принц Гаррі

Будинок виконаний в середземноморському стилі. Інтер'єр в ньому також оформлений переважно у світлих тонах. Оздоблення - переважно дерево і камінь, виключно натуральні елементи, на чому "схиблена" Меган. Також в інтер'єрі спостерігається багато текстилю, велику кількість величезних панорамних вікон. Через що інтер'єр візуально здається ширше і затишніше.

Деталі інтер'єру і екстер'єру

Наголошується, що якщо Гаррі і Меган дійсно вирішуватися переїхати в цей будинок, то їх найближчими сусідами стануть такі зірки, як Мел Гібсон, Роберт Дауні-молодший і Кейтлін Дженнер. Цікаво, що саме Кайтлін була першою, хто повідомив журналістам про те, що герцог і герцогиня Сассекськ шукають собі будинок в Малібу. Зазначимо, що Кейтлін Дженнер - американська телезірка, в минулому — Вільям Брюс Дженнер. Є батьком Кайлі і Кендалл Дженнер - сестер моделей та бізнес-леді.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що принц Гаррі змушений заслужити довіру після "Мегзіта", щоб мати право носити військову форму.

Принц Гаррі все ще може претендувати на британський престол, незважаючи на "Мегзіт" Маркл зіпсувала день народження Кейт Міддлтон через банальну заздрість — сестра Меган дала різку заяву
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