"Скільки душі в цьому фото": Тіна Кароль знову зачаровує задумливим знімком

Тіна Кароль

Кароль позує в сукні з нової колекції від українського дизайнера

Тіна Кароль вже перетворила на хорошу "fashion-традицію" публікацію різних фото зі своїх модних фотосесій, в рамках яких приміряє стильні вбрання як від українських, так і зарубіжних дизайнерів. На своїй instagram-сторінці Кароль показала фанатам новий знімок. Тільки цього разу не чуттєвий або інтригуючий, як зазвичай, а задумливий. Як сказали шанувальники співачки, "дуже глибоке фото".

Так, Кароль позує в кріслі, спершись підборіддям об руку. І задумливо дивись в сторону з дуже серйозним виразом обличчя.

Також співачка зазначила, що позує у сукні від українського бренду Darja Donezz з нової колекції осінь-зима 2019/20.

Укладка – класичні акуратні локони, у макіяжі акцент на фірмові червоні губи Тіни Кароль.

Задумлива Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Шанувальники виконавиці поспішили залишити свої відгуки:

"Тинулька, почему такая грустная? Скажи, кто виноват и мы разберемся"

"Я когда-нибудь умру от твоей красоты"

"Дайте воздуха"

"Воуу интересный кадр, минималистично но эстетично"

"Кто обидел? Будет наказан"

"Какая вы красивая, нежная"

"Невероятно красивая"

"Кто обидел нашу малышку?"

"Женщина-бриллиант"

"Сойду с ума от этой красоты"

"Наша муза и вдохновление"

"Королева, сидит на троне"

Відзначимо, що раніше Кароль вже публікувала фото в цьому платті Тільки тоді кадр по атмосфері і настрою був зовсім іншим.

Фото: instagram.com/tina_karol

До речі, раніше в оригінальному піджаку з рибками від Darja Donezz на одному зі світських заходів з'явилася також телеведуча Катя Осадча.

Також нагадаємо, до цього "чарівна кішечка" Тіна Кароль підкорила шанувальників фото в ліжку.