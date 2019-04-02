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"Скільки душі в цьому фото": Тіна Кароль знову зачаровує задумливим знімком

Lite » Новини шоу-бізнесу 02.04.2019 - 11:34
"Скільки душі в цьому фото": Тіна Кароль знову зачаровує задумливим знімком
Тіна Кароль

Кароль позує в сукні з нової колекції від українського дизайнера

Тіна Кароль вже перетворила на хорошу "fashion-традицію" публікацію різних фото зі своїх модних фотосесій, в рамках яких приміряє стильні вбрання як від українських, так і зарубіжних дизайнерів. На своїй instagram-сторінці Кароль показала фанатам новий знімок. Тільки цього разу не чуттєвий або інтригуючий, як зазвичай, а задумливий. Як сказали шанувальники співачки, "дуже глибоке фото".

Так, Кароль позує в кріслі, спершись підборіддям об руку. І задумливо дивись в сторону з дуже серйозним виразом обличчя.

Також співачка зазначила, що позує у сукні від українського бренду Darja Donezz з нової колекції осінь-зима 2019/20.

Укладка – класичні акуратні локони, у макіяжі акцент на фірмові червоні губи Тіни Кароль.

Тіна Кароль

Задумлива Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Шанувальники виконавиці поспішили залишити свої відгуки:

  • "Тинулька, почему такая грустная? Скажи, кто виноват и мы разберемся"
  • "Я когда-нибудь умру от твоей красоты"
  • "Дайте воздуха"
  • "Воуу интересный кадр, минималистично но эстетично"
  • "Кто обидел? Будет наказан"
  • "Какая вы красивая, нежная"
  • "Невероятно красивая"
  • "Кто обидел нашу малышку?"
  • "Женщина-бриллиант"
  • "Сойду с ума от этой красоты"
  • "Наша муза и вдохновление"
  • "Королева, сидит на троне"

Відзначимо, що раніше Кароль вже публікувала фото в цьому платті Тільки тоді кадр по атмосфері і настрою був зовсім іншим.

Кароль

Фото: instagram.com/tina_karol

До речі, раніше в оригінальному піджаку з рибками від Darja Donezz на одному зі світських заходів з'явилася також телеведуча Катя Осадча.

Також нагадаємо, до цього "чарівна кішечка" Тіна Кароль підкорила шанувальників фото в ліжку.

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