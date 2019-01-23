"Казкові канікули": група KAZKA мила слона і откапывала зі снігу Жигулі

Фото: KAZKA (instagram.com/kazka.band)

Дехто з учасників KAZKA не поїхав на екзотичний відпочинок

KAZKOVE ВИДИВО #15 — Казкові канікули/Youtube

Учасники групи KAZKA, які вже пройшли жеребкування і визначилися під яким номером будуть виступати на Національному відборі конкурсу " Євробачення 2019, опублікували на Youtube відеощоденник, в якому показали, як відпочивали на зимових канікулах.

Фото: Вокалістка Олександра Зарицька відпочивала на острові в Індійському океані (instagram.com/kazka.band)

Виявилося, що на екзотичну Шрі-Ланку група вирушила не повним складом. Не поїхав засмагати і купатися в теплому океані Дмитро, який з 2018 року грає в колективі на духових музичних інструментах, він відправився в рідні місця — Гущульщину.

Олександра, вокалістка колективу, і Микита, гітарист групи, крім пляжних розваг, на Шрі-Ланці знайшли собі доволі незвичайне заняття. На екскурсії вони мили слоненя в річці і годували його пальмовим листям.

Скріншот: відеощоденник канікул групи KAZKA (youtube.com)

В готелі хлопцям теж ніколи було нудьгувати, місцеві рибалки витягали тенета прямо на пляж біля готелю і з задоволенням демонстрували здобич відпочиваючим, яку одразу ж готували в невеликому ресторанчику.

Скріншот: відеощоденник канікул групи KAZKA (youtube.com)

Дмитро свою частину відео знімав у засніженому передгір'ї українських Карпат, куди вирушив на Жигулі (на відео відзначена геолокація — село Іспас у Чернівецькій області).

Скріншот: відеощоденник канікул групи KAZKA (youtube.com)

"Поки всі відпочивають в Шарм-ель-Шейхах і Шрі-Ланках, ми застрягли в снігу", - прокоментував Дмитро відео, на якому відкопував лопатою блакитний автомобіль із замету. Однак, судячи з подальших кадрів з відео, стало зрозуміло, що однією лопатою не обійтися і на допомогу довелося кликати більш значну силу, — коней з возом, які відбуксирували застряглу машину.

Скріншот: відеощоденник канікул групи KAZKA (youtube.com)

Також, він відвідав місцевого майстра, який виготовляє національні музичні інструменти, і зіграв на сопілці його виробництва.

Скріншот: відеощоденник канікул групи KAZKA (youtube.com)

"Поки всі відпочивають, нормальні хлопці — працюють", — сказав Дмитро і продемонстрував, як спритно вміє рубати дрова. І відпочивати хлопці теж вміють, адже Дмитро порадував глядачів кадрами свята Маланки, він ходив у масці з вертепом по селу і грав на скрипці. І, звичайно ж, підписникам каналу сподобалося відео з традиційного гуцульського застілля.

Скріншот: відеощоденник канікул групи KAZKA (youtube.com)

Користувачі Youtube однозначно вирішили, що відпочинок у групи KAZKA вдався на славу. Цілком можливо, що тепер залишилося недовго чекати моменту, коли музиканти, які відпочили і набралися сил, опублікують пісню, з якої підуть на Нацвідбір Євробачення 2019.

Нагадаємо, шанси перемогти у Національному відборі групи KAZKA пророкують не тільки критики і шанувальники. Самі музиканти також упевнені в тому, що отримають перше місце.

Крім того, KAZKA нещодавно похвалилася вражаючими досягненнями в Youtube.

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