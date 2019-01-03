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"Казкові дітки": Максим Галкін розчулив кумедним зимовим відео з сином та донькою

Lite » Новини шоу-бізнесу 03.01.2019 - 21:17
"Казкові дітки": Максим Галкін розчулив кумедним зимовим відео з сином та донькою
Фото: Ліза і Гаррі Галкіни (instagram.com/alla_orfey)

Шоумен вступив з малюками в жартівливий діалог, викликавши гнів у маленької Лізи

Чоловік легенди естради Алли Пугачової Максим Галкін показав шанувальникам, як веселяться на вулиці їх діти - п'ятирічні Ліза і Гаррі. Відео зимових забав двійнят він поділився в Instagram.

Малюки кумедно сперечаються, граючи на дитячому майданчику. Діти спускаються зі сніжної гірки, але потім Гаррі раптово знаходить іграшкові гроші і, за підказкою зоряного тата, тут же їх підіймає. Ліза, приревнувавши Галкіна до брата, також просить допомогти їй і кумедно злиться.

В результаті тато малюків не може стримати сміху, спостерігаючи за ними. Потім Ліза посміхається і кокетує на камеру, забувши про всі сварки і суперечки.

"Снігові баталії", - лаконічно підписав ролик Максим, натякнувши на комічність ситуації.

Шанувальники Галкіна залишились в захваті від побаченої картини. Вони розхвалили дітей Примадонни і шоумена.

"Казкові дітки", "Красотуля, обожнюю її", "Класні дітки! До чого ж розумні!", "Які вони славні", "Ліза - сама краса! Я сміялася від душі над цією безпосередністю! Такі вони кумедні і відкриті, наші діти!", "Дітки гарні, освічені, розумні. Всі в батьків пішли", - не скупився на похвалу коментатори.

&quot;Казкові дітки&quot;: Максим Галкін розчулив кумедним зимовим відео з сином та донькою

&quot;Казкові дітки&quot;: Максим Галкін розчулив кумедним зимовим відео з сином та донькою

&quot;Казкові дітки&quot;: Максим Галкін розчулив кумедним зимовим відео з сином та донькою

Скріншот коментарів (instagram.com/maxgalkinru)

Нагадаємо, що Алла Пугачова зворушила мережу емоційним привітання з Новим роком. Вона побажала, щоб в світі не було війни, брехні, а також порадила позбутися гордині і нездорових амбіцій.

Також легендарна Алла Пугачова захопила шанувальників появою на публіці в прозорому кокетливому вбранні.

До речі, Максим Галкін поділився подробицями шлюбу з Аллою Пугачовою. Він запевнив, що, незважаючи на різницю у віці, йому дуже добре і комфортно поруч із Примадонною.

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Новини України Алла ПугачоваМаксим Галкін
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