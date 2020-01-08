Казкове Балі: Слава з НеАнгелів зачарувала яскравими фото з відпочинку з дітьми

Співачка забрала сина й доньку до океану
Після зустрічі Нового року багато зірок відправляються погрітися і позасмагати куди-небудь в теплі краї. Досить часто їхній вибір падає на райський острів Балі в Індонезії - так, цієї зими туди полетіли Холостяк 9 Микита Добринін зі своєю обраницею Дарією Квітковою. Слава Камінська з групи НеАнгели теж насолоджується відпочинком на березі океану - з собою вона взяла сина Леона і дочку Лауру і свою маму.
В Instagram співачка поділилася кількома яскравими знімками з сімейних канікул. Так, вона показала малюків у день прильоту - вони позують на валізах з квітковими гірляндами на шиях. За словами Слави, переліт з дітьми вийшов набагато легше, ніж вона очікувала.
"Ми добралися. думала , що для дітей буде дуже складним переліт, але все пройшло успішно. Завтра детально опишу, що і як ) у нас 4:20 ранку. Хто на Балі?" - написала артистка.
Фото: Слава Камінська показала відпочинок на Балі (instagram.com/babaslavka)
Пізніше вона похвалилася ефектним пляжним луком - на фото Камінська зображена, коли сидить у кафе на пляжі. На ній - чорний мереживний купальник і напівпрозора мереживна накидка.
"і штора знадобилася", - з гумором прокоментувала Слава.
Фото: Слава Камінська показала відпочинок на Балі (instagram.com/babaslavka)
На наступному кадрі вона продовжила демонструвати своє почуття гумору.
Зірка виклала кадр, на якому лежить у воді на животі, піднявшись на руках і задерши голову вгору.
"Судячи зі сторис селеб, про Балі вам вже і так все відомо. обговоримо більш важливу тему - як вам мій кадик?" - провокаційно підписала знімок Камінська.
Фото: Слава Камінська показала відпочинок на Балі (instagram.com/babaslavka)
Також співачка показала кілька милих фото сина і дочки, які явно насолоджуються відпочинком в теплих краях.
Фото: Слава Камінська показала відпочинок на Балі (instagram.com/babaslavka)
Підписники оцінили почуття гумору артистки і поспішили залишити свої відгуки.
Скріншот коментарів (instagram.com/babaslavka)
Нагадаємо, Слава з НеАнгелів заявила про довгоочікуване возз'єднання сім'ї.