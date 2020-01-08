Казкове Балі: Слава з НеАнгелів зачарувала яскравими фото з відпочинку з дітьми

Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

Співачка забрала сина й доньку до океану

Після зустрічі Нового року багато зірок відправляються погрітися і позасмагати куди-небудь в теплі краї. Досить часто їхній вибір падає на райський острів Балі в Індонезії - так, цієї зими туди полетіли Холостяк 9 Микита Добринін зі своєю обраницею Дарією Квітковою. Слава Камінська з групи НеАнгели теж насолоджується відпочинком на березі океану - з собою вона взяла сина Леона і дочку Лауру і свою маму.

В Instagram співачка поділилася кількома яскравими знімками з сімейних канікул. Так, вона показала малюків у день прильоту - вони позують на валізах з квітковими гірляндами на шиях. За словами Слави, переліт з дітьми вийшов набагато легше, ніж вона очікувала.

"Ми добралися. думала , що для дітей буде дуже складним переліт, але все пройшло успішно. Завтра детально опишу, що і як ) у нас 4:20 ранку. Хто на Балі?" - написала артистка.

Фото: Слава Камінська показала відпочинок на Балі (instagram.com/babaslavka)

Пізніше вона похвалилася ефектним пляжним луком - на фото Камінська зображена, коли сидить у кафе на пляжі. На ній - чорний мереживний купальник і напівпрозора мереживна накидка.

"і штора знадобилася", - з гумором прокоментувала Слава.

Фото: Слава Камінська показала відпочинок на Балі (instagram.com/babaslavka)

На наступному кадрі вона продовжила демонструвати своє почуття гумору.

Зірка виклала кадр, на якому лежить у воді на животі, піднявшись на руках і задерши голову вгору.

"Судячи зі сторис селеб, про Балі вам вже і так все відомо. обговоримо більш важливу тему - як вам мій кадик?" - провокаційно підписала знімок Камінська.

Фото: Слава Камінська показала відпочинок на Балі (instagram.com/babaslavka)

Також співачка показала кілька милих фото сина і дочки, які явно насолоджуються відпочинком в теплих краях.

Фото: Слава Камінська показала відпочинок на Балі (instagram.com/babaslavka)

Підписники оцінили почуття гумору артистки і поспішили залишити свої відгуки.

А як вода в Маріуполі

Почуття гумору на висоті!

Слава, навіть не партеся))) як біолог смію вас запевнити, ваш кадик абсолютно нормальний)))

Приголомшливий кадик

Ви прекрасні )

Ви красуня

головне щасливі очі, кадик думаю теж щасливий

Так все у вас шикарно з фігурою!

Відмінний кадик, гладенький

Скріншот коментарів (instagram.com/babaslavka)

Нагадаємо, Слава з НеАнгелів заявила про довгоочікуване возз'єднання сім'ї.