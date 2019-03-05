Казково гарна: Ані Лорак здивувала розкішним бюстом в облягаючому топі

Як зазвичай, Лорак заінтригувала фанів філософської цитатою

Ани Лорак, похоже решила окончательно развенчать слухи о своей беременности, которые стали все чаще появляться в сети. Так, на своей instagram-страничке Лорак опубликовала новое яркое фото, на котором демонстрирует спортивную фигуру. Тонкую талию исполнительница подчеркнула облегающим черным топом с притягательно открытой спиной.

При этом Лорак позирует в каком-то доме с весьма роскошным интерьером. На фоне видим мраморную лестницу с коваными перилами, широкую прихожую переходящую в гостевую комнату… Поклонники певицы предположили, что это ее дом. Однако это не подтверждено.

Свой образ Ани Лорак дополнила классическими голубыми джинсами с завышенной посадкой. Волосы, как обычно, выпрямлены и аккуратно уложены. Макияж – с акцентом на глаза – относительно спокойный.

"Каждый день - это вся жизнь в миниатюре", — интригующе подписала новый снимок Ани.

Стильная Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

При этом подписчики Лорак не могли не отметить, что на опубликованном снимке как нельзя лучше выделяется пышный бюст исполнительницы.

"Красотка просто шикарная"

"А мы каждый день любуемся вами!"

"Глаза - зеркало души! Вот такой она мне нравится)"

"Ооо, вкусная какая"

"Очень красивая грудь"

"У вас очень красивый дом"

"Боже! Бесподобная Каролина"

"Красивая женщина, залог гармонии!"

"Роскошный бюст"

"Хорошего дня в любви и гармонии с собой!" — подытожила свой пост Каролина.

К слову, ранее Каролина уже публиковала фото в этом образе, в этом же интерьере:

"Обдумай стезю свою и пусть шаги твои будут тверды", — подписала она тогда свое стильное фото.

Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Напомним, ранее Ани Лорак показала свои редкие раритетные фото еще 2000-х годов.

Также до этого Лорак удивила скромным ультра-черным образом и необычной прической.