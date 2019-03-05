ru
ua

Казково гарна: Ані Лорак здивувала розкішним бюстом в облягаючому топі


Як зазвичай, Лорак заінтригувала фанів філософської цитатою

Ани Лорак, похоже решила окончательно развенчать слухи о своей беременности, которые стали все чаще появляться в сети. Так, на своей instagram-страничке Лорак опубликовала новое яркое фото, на котором демонстрирует спортивную фигуру. Тонкую талию исполнительница подчеркнула облегающим черным топом с притягательно открытой спиной.

При этом Лорак позирует в каком-то доме с весьма роскошным интерьером. На фоне видим мраморную лестницу с коваными перилами, широкую прихожую переходящую в гостевую комнату… Поклонники певицы предположили, что это ее дом. Однако это не подтверждено.

Свой образ Ани Лорак дополнила классическими голубыми джинсами с завышенной посадкой. Волосы, как обычно, выпрямлены и аккуратно уложены. Макияж – с акцентом на глаза – относительно спокойный.

"Каждый день - это вся жизнь в миниатюре", — интригующе подписала новый снимок Ани.

Стильная Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

При этом подписчики Лорак не могли не отметить, что на опубликованном снимке как нельзя лучше выделяется пышный бюст исполнительницы.

  • "Красотка просто шикарная"
  • "А мы каждый день любуемся вами!"
  • "Глаза - зеркало души! Вот такой она мне нравится)"
  • "Ооо, вкусная какая"
  • "Очень красивая грудь"
  • "У вас очень красивый дом"
  • "Боже! Бесподобная Каролина"
  • "Красивая женщина, залог гармонии!"
  • "Роскошный бюст"

"Хорошего дня в любви и гармонии с собой!" — подытожила свой пост Каролина.

К слову, ранее Каролина уже публиковала фото в этом образе, в этом же интерьере:

"Обдумай стезю свою и пусть шаги твои будут тверды", — подписала она тогда свое стильное фото.

Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Напомним, ранее Ани Лорак показала свои редкие раритетные фото еще 2000-х годов

Также до этого Лорак удивила скромным ультра-черным образом и необычной прической

Оля, рятуй країну: Полякова натякнула, що хоче на Євробачення Голосуємо за Лесю: Никитюк запропонувала свою кандидатуру на Євробачення
Читати всі новини