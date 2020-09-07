Казкова королева: неперевершена Тіна Кароль підкорила розкішшю на "Танцях з зірками 2020"

Тіна Кароль змушує битися серця глядачів проекту "Танці з зірками 2020" частіше, адже кожна її поява в ефірі (співачка є ведучою gold-room) виробляє ефект вибуху бомби. Шанувальники зірки активно обговорюють її образи і вбрання, вивчаючи їх до дрібниць. Так, під час другого прямого ефіру, який відбувся в неділю, 6 вересня, українська поп-діва блищала в розкішному вбранні, гідному справжньої королеви, від українського бренду FROLOV з нової колекції дизайнера Івана Фролова AZUCRA.

Співачка вбралася в шикарну сукню з корсетним ліфом тілесного кольору на блискавці, розшитій каменями і пишною чорною спідницею зі шлейфом. Стилісти зробили Тіні акуратну гладку елегантну зачіску, зібравши волосся в пучок. Вона доповнила образ оригінальним взуттям – туфлями з прозорим носком і ремінцями, а також незвичайно оформленими підборами.

Ніжний макіяж і дорогоцінні прикраси з смарагдовими камінням довершили екранний лук співачки.

Тіна Кароль викликала ажіотаж появою в елегантному спокусливій вбранні (фото: instagram.com/tina_karol)

Тіна влаштувала ефектну фотосесію на сходах, демонструючи свій розкішний образ в деталях. Шанувальники прийшли в повний захват від побаченого.

Попелюшка, яка не втратила туфлю. Наша королева

Така дуже гарна

Королева

Які туфлі

Шикарна

Казкова королева

Богиня

Королева балу

Disney Принцеса

Така прекрасна

Неймовірна красуня

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Нагадаємо, що учасниця "Танців з зірками 2020" Ольга Фреймут вразила довжиною сукні і стрункими ніжками в сітчастих панчохах.