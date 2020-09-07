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Казкова королева: неперевершена Тіна Кароль підкорила розкішшю на "Танцях з зірками 2020"

Понеділок 07 вересня 2020 14:47
Казкова королева: неперевершена Тіна Кароль підкорила розкішшю на "Танцях з зірками 2020"
Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Ольвія Агаркова

Співачка сяяла в шикарному вбранні від українського дизайнера

Тіна Кароль змушує битися серця глядачів проекту "Танці з зірками 2020" частіше, адже кожна її поява в ефірі (співачка є ведучою gold-room) виробляє ефект вибуху бомби. Шанувальники зірки активно обговорюють її образи і вбрання, вивчаючи їх до дрібниць. Так, під час другого прямого ефіру, який відбувся в неділю, 6 вересня, українська поп-діва блищала в розкішному вбранні, гідному справжньої королеви, від українського бренду FROLOV з нової колекції дизайнера Івана Фролова AZUCRA.

Співачка вбралася в шикарну сукню з корсетним ліфом тілесного кольору на блискавці, розшитій каменями і пишною чорною спідницею зі шлейфом. Стилісти зробили Тіні акуратну гладку елегантну зачіску, зібравши волосся в пучок. Вона доповнила образ оригінальним взуттям – туфлями з прозорим носком і ремінцями, а також незвичайно оформленими підборами.

Ніжний макіяж і дорогоцінні прикраси з смарагдовими камінням довершили екранний лук співачки.

Казкова королева: неперевершена Тіна Кароль підкорила розкішшю на &quot;Танцях з зірками 2020&quot;

Казкова королева: неперевершена Тіна Кароль підкорила розкішшю на &quot;Танцях з зірками 2020&quot;

Казкова королева: неперевершена Тіна Кароль підкорила розкішшю на &quot;Танцях з зірками 2020&quot;

Казкова королева: неперевершена Тіна Кароль підкорила розкішшю на &quot;Танцях з зірками 2020&quot;

Казкова королева: неперевершена Тіна Кароль підкорила розкішшю на &quot;Танцях з зірками 2020&quot;

Казкова королева: неперевершена Тіна Кароль підкорила розкішшю на &quot;Танцях з зірками 2020&quot;

Казкова королева: неперевершена Тіна Кароль підкорила розкішшю на &quot;Танцях з зірками 2020&quot;

Тіна Кароль викликала ажіотаж появою в елегантному спокусливій вбранні (фото: instagram.com/tina_karol)

Тіна влаштувала ефектну фотосесію на сходах, демонструючи свій розкішний образ в деталях. Шанувальники прийшли в повний захват від побаченого.

  • Попелюшка, яка не втратила туфлю. Наша королева
  • Така дуже гарна
  • Королева
  • Які туфлі
  • Шикарна
  • Казкова королева
  • Богиня
  • Королева балу
  • Disney Принцеса
  • Така прекрасна
  • Неймовірна красуня

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що учасниця "Танців з зірками 2020" Ольга Фреймут вразила довжиною сукні і стрункими ніжками в сітчастих панчохах.

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