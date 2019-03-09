Казкова Дюймовочка: Астаф'єва підкорила мережу новим образом

Даша Астаф'єва знялася в оригінальній фотосесії
Даша Астафьева, которая ранее восхитила поклонников новым смелым образом, похвасталась очередной порцией снимков в оригинальном ретро стиле. Кадры с фотосесии известная украинская певица и актриса опубликовала на своей страничке в Instagram.
Создать и запечатлеть образ звезде помогали Яна Токарчук, Владислава Найденко и Назар Дидык.
Снимки сделаны в черно-белом цвете под старую фотопленку.
Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)
В комментариях подписчики Даши восхищаются кадрами и отмечают, что весенний образ артистки необычайно нежный, а саму звезду называют Дюймовочкой.
"Королева";
"Пчелка";
"Даша красотулька!"
"И в многих красках нет нужды";
"Сказочная Дюймовочка";
"Очень стильные фото, Дашенька, ты само совершенство";
"Ангельская красота";
"Сама нежность";
"Даша, ты - волшебство"...
Как сообщалось ранее, Даша Астафьева недавно призналась, чего больше всего боится в своей жизни. Оказалось, что у звезды два страха - это неминуемость и страх быть бесполезным человеком.
Также мы писали о том, что Астафьева устроила пикантную фотосессию в белье среди экзотических растений.
Напомним, ранее Астафьева порадовала обольстительным фотосетом в откровенных образах.