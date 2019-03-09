Казкова Дюймовочка: Астаф'єва підкорила мережу новим образом

Даша Астаф'єва знялася в оригінальній фотосесії

Даша Астафьева, которая ранее восхитила поклонников новым смелым образом, похвасталась очередной порцией снимков в оригинальном ретро стиле. Кадры с фотосесии известная украинская певица и актриса опубликовала на своей страничке в Instagram.

Создать и запечатлеть образ звезде помогали Яна Токарчук, Владислава Найденко и Назар Дидык.

Снимки сделаны в черно-белом цвете под старую фотопленку.

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

В комментариях подписчики Даши восхищаются кадрами и отмечают, что весенний образ артистки необычайно нежный, а саму звезду называют Дюймовочкой.

"Королева";

"Пчелка";

"Даша красотулька!"

"И в многих красках нет нужды";

"Сказочная Дюймовочка";

"Очень стильные фото, Дашенька, ты само совершенство";

"Ангельская красота";

"Сама нежность";

"Даша, ты - волшебство"...

Как сообщалось ранее, Даша Астафьева недавно призналась, чего больше всего боится в своей жизни. Оказалось, что у звезды два страха - это неминуемость и страх быть бесполезным человеком.

Также мы писали о том, что Астафьева устроила пикантную фотосессию в белье среди экзотических растений.

Напомним, ранее Астафьева порадовала обольстительным фотосетом в откровенных образах.