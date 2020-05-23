ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Ситцеве весілля: Потап ніжно привітав Настю Каменських з річницею

Lite » Новини шоу-бізнесу 23.05.2020 - 14:12
Ситцеве весілля: Потап ніжно привітав Настю Каменських з річницею
Фото: Настя Каменських і Потап (instagram.com/kamenskux)

Зіркова пара відзначає першу річницю шлюбу

Настя Каменських і Потап - одна з найбільш яскравих і обговорюваних пар українського шоу-бізнесу. Вони разом вже давно, однак довго приховували свої стосунки і офіційно розсекретили роман лише напередодні весілля, яке відбулося 23 травня 2019 року. З тих пір артисти не втомлюються публічно зізнаватися один одному в любові і демонструвати ніжні почуття на гарячих і милих спільних фото.

В честь першої річниці шлюбу, яку ще називають ситцевим весіллям, Потап поділився в Instagram архівною чорно-білою фотографією з того щасливого дня. На фото молодята відображені, коли цілуються на тлі красивої весільної арки.

Продюсер супроводив знімок лаконічним, але зворушливим підписом.

"1 річниця! Ситцеве весілля! Люблю. Настя, дякую тобі", - написав Потап.

Ситцеве весілля: Потап ніжно привітав Настю Каменських з річницею

Фото: Настя Каменських і Потап (instagram.com/realpotap)

Каменських в свою чергу теж опублікувала романтичний кадр з весілля і зворушила визнанням про зв'язок і любов з чоловіком.

"Ні весілля, ні розпис, ні перша річниця, ні всі наступні не мають ніякого значення! Найголовніше - це незвичайний й незрозумілий зв'язок між нами! Який примушує вірити у всі легенди та історії про щастя, про справжні узи зверху! Люди можуть прожити все життя в шлюбі так і не пізнавши справжнього кохання, але саме воно головне і основне почуття! Мій батько завжди казав, що любов приходить як сонячний удар І я бажаю, щоб кожна людина в світі пізнала і пережила його! Адже любов - це таке щастя", - трепетно написала артистка.

Ситцеве весілля: Потап ніжно привітав Настю Каменських з річницею

Фото: Настя Каменських і Потап (instagram.com/kamenskux)

Розчулені шанувальники засипали Настю і Потапа душевними привітаннями та теплими побажаннями.

  • Привітання!:) Будьте щасливі разом завжди!:)
  • ТАКІ КРАСИВІ
  • Вітаємо вас
  • Вітаємо!!! Будьте счастливьі!!!
  • Щастя вашій родині
  • Кохання вам до нестями
  • Так приємно дивитися!
  • щастя Вам , нескінченного
  • Красиве фото. З річницею
  • Рада так любов
  • Які красиві
  • Любові вам і щастя на довгі роки
  • вам Величезного щастя, побільше радісних подій у житті
  • Вітаю. Бажаю прожити до глибокої старості, в гармонії і величезної любові. Будьте щасливі!!!

Ситцеве весілля: Потап ніжно привітав Настю Каменських з річницею

Скріншот коментарів

Нагадаємо, раніше Потап зважився на особисте зізнання про стосунки з Настею Каменських - репер зізнався, що закохався в майбутню дружину не відразу.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Марина Настевіч

Теги Новини України Настя КаменськихПотап
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся