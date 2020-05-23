Ситцеве весілля: Потап ніжно привітав Настю Каменських з річницею

Фото: Настя Каменських і Потап (instagram.com/kamenskux)

Зіркова пара відзначає першу річницю шлюбу

Настя Каменських і Потап - одна з найбільш яскравих і обговорюваних пар українського шоу-бізнесу. Вони разом вже давно, однак довго приховували свої стосунки і офіційно розсекретили роман лише напередодні весілля, яке відбулося 23 травня 2019 року. З тих пір артисти не втомлюються публічно зізнаватися один одному в любові і демонструвати ніжні почуття на гарячих і милих спільних фото.

В честь першої річниці шлюбу, яку ще називають ситцевим весіллям, Потап поділився в Instagram архівною чорно-білою фотографією з того щасливого дня. На фото молодята відображені, коли цілуються на тлі красивої весільної арки.

Продюсер супроводив знімок лаконічним, але зворушливим підписом.

"1 річниця! Ситцеве весілля! Люблю. Настя, дякую тобі", - написав Потап.

Фото: Настя Каменських і Потап (instagram.com/realpotap)

Каменських в свою чергу теж опублікувала романтичний кадр з весілля і зворушила визнанням про зв'язок і любов з чоловіком.

"Ні весілля, ні розпис, ні перша річниця, ні всі наступні не мають ніякого значення! Найголовніше - це незвичайний й незрозумілий зв'язок між нами! Який примушує вірити у всі легенди та історії про щастя, про справжні узи зверху! Люди можуть прожити все життя в шлюбі так і не пізнавши справжнього кохання, але саме воно головне і основне почуття! Мій батько завжди казав, що любов приходить як сонячний удар І я бажаю, щоб кожна людина в світі пізнала і пережила його! Адже любов - це таке щастя", - трепетно написала артистка.

Фото: Настя Каменських і Потап (instagram.com/kamenskux)

Розчулені шанувальники засипали Настю і Потапа душевними привітаннями та теплими побажаннями.

Привітання!:) Будьте щасливі разом завжди!:)

ТАКІ КРАСИВІ

Вітаємо вас

Вітаємо!!! Будьте счастливьі!!!

Щастя вашій родині

Кохання вам до нестями

Так приємно дивитися!

щастя Вам , нескінченного

Красиве фото. З річницею

Рада так любов

Які красиві

Любові вам і щастя на довгі роки

вам Величезного щастя, побільше радісних подій у житті

Вітаю. Бажаю прожити до глибокої старості, в гармонії і величезної любові. Будьте щасливі!!!

Скріншот коментарів

Нагадаємо, раніше Потап зважився на особисте зізнання про стосунки з Настею Каменських - репер зізнався, що закохався в майбутню дружину не відразу.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Марина Настевіч