Сінді Кроуфорд 53 роки: еволюція зовнішності культової моделі від 90-х до наших днів

Сінді Кроуфорд (фото: instagram.com/cindycrawford)

Як змінилася модель з початку своєї кар'єри до наших днів

20 лютого іменита американська супермодель 90-х відсвяткувала своє 53-річчя. Раніше ми вже писали про топ-5 секретыв вічної молодості Сінді Кроуфорд. Тепер же пропонуємо переглянути її ретро-фото.

Оксамитова шкіра, чарівна усмішка, виразний погляд, розкішне волосся і струнке тіло – ідеальна у всіх сенсах Сінді Кроуфорд в 90-ті буквально закохала в себе весь світ. І сьогодні як і раніше залишається однією з найбільш красивих та популярних жінок у світі. У свої 53 вона виглядає неймовірно молодо і свіжо. Але при цьому не прагне приховати свій вік і не боїться показати себе такою, яка вона є. Про що свідчить і її поява на сторінках Marie Claire в лютому 2015 року без ретуші.

Сінді Кроуфорд в молодості (фото: instagram.com/cindycrawford)

Складно повірити, що в юності ця впевнена в собі жінка красунею себе зовсім не відчувала:

"Я була дуже худою, високою і нескладною. Щоб зменшити зріст, вічно сутулилася. Хлопці не звертали на мене ніякої уваги", – згадувала в одному з інтерв'ю Сінді.

А в дитинстві Сінді не вважала себе красивою (фото: instagram.com/cindycrawford)

Але як би там не було, сьогодні вона приклад для наслідування і джерело натхнення для жінок різних поколінь – на акаунт Сінді в Instagram підписані майже 4 млн людей. І не дивно!

Адже модель вміє подбати про себе і подає прекрасний приклад: їй вдається поєднувати кар'єру – вона досі знімається і бере участь у різноманітних проектах, з турботою про сім'ю і власними захопленнями. До речі про сім'ю: вона ретельно стежить за кожним кар'єрним досягненням своїх дітей, які пішли по її стопах і вже досягли чималих успіхів.

Сінді Кроуфорд в кінці 80-х - початку 90-х (фото: instagram.com/cindycrawford)

До речі, за свою кар'єру Кроуфорд встигла прикрасити обкладинки більш ніж 600 модних журналів, серед яких Harper's Bazaar, Vogue, ELLE, Cosmopolitan, W, People і Allure, а також стати обличчям безлічі косметичних брендів та модних будинків, включаючи Versace і Escada. Легендарний Карл Лагерфельд говорив про Сінді: "У ній поєднуються класична краса і дівчина мрії кожного американця".

Сьогодні у свої 53 року Кроуфорд все одно виглядає чудово (фото: instagram.com/cindycrawford)

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