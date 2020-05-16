Дуже красива: Тіна Кароль заворожила гранично чуттєвим магнетичним фото

Співачка показала дивовижний фотопортрет
Тіна Кароль під час карантину не радувала шанувальників новими фото на сторінці в Instagram, зате регулярно знімала сторіз, де ділилася найяскравішими моментами життя. Так, співачка самоізолювалася в приватному будинку Київської області разом з сином Веніаміном, який прилетів до мами з Великобританії і весь період карантину був з нею поряд. Він допомагав артистці по господарству і радував її своїми досягненнями, а вона публікувала відео з участю Вені і зізнавалася, що пишатися ним. І ось, сторінка зірки "ожила", на ній стали з'являться кадри фотосесій. Так, Тіна опублікувала чорно-біле чуттєве фото, яке підкорило її фанів.
На портретному знімку артистка з'явилася в розстебнутій сорочці, ледь засвітивши зону декольте. Вона дивиться прямо в кадр пронизливим поглядом, а виразність очам надає яскравий макіяж. Її волосся завите у великі, акуратні локони і укладені на бік. Українська поп-діва вирішила обійтися без аксесуарів
Шанувальники прийшли в повний захват від естетики чуттєвого кадру і тут же скористалися можливістю завалити Тіну компліментами.
Тіна Кароль (Фото: instagram.com/tina_karol)
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Автор: Аня Бойчук