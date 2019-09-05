Сила висоти: Тіна Кароль вразила екстремальних номером (відео)

Тіна Кароль не перестає захоплювати багатотисячну армію шанувальників своїми яскравими виступами. А останнім часом українська виконавиця відвідала чимало різних концертів. Приміром, нещодавно Тіна виступила на концерті пам'яті Миколи Мозгового в Києві. Перед глядачами Кароль з'явилася в розкішній відвертій сукні ніжно-бузкового відтінку. Сукня оздоблена воланами на рукавах і подолі спідниці, і нагадує квітку.

Також відзначимо, що в кінці серпня Тіна Кароль також виступила на масштабному концерті, організованому телеканалом "Україна" до Дня незалежності 24 серпня.На своїй сторінці в мережі instagram Кароль якраз і поділилася відео цього виступу. На опублікованому відео зображений яскравий номер співачки під її хіт "Сила висоти".

І постановка цілком відповідала назві пісні. На сцені встановили платформу, прикрашену неоновими вогнями. І на цій платформі, немов підлетівши над сценою, Кароль виконала знакову пісню.

Також примітний яскравий образ виконавиці. Вона вибрала вечірню облягаючу сукню чорного кольору. Сукня декороване високим розрізом до стегна. Також довершують образ блискучі колготки.

Відео: instagram.com/tina_karol

Шанувальники співачки прийшли в захват від цього виконання. І буквально засипали свою улюбленицю захопленими коментарями.

“Просто браво!!!! Наша улюблена і сама приголомшлива артистка, жінка нашої країни!!! Моє чисте натхнення і захват тільки від Вас, Тіно! Ви неймовірна! Браво"

“Тобі так пасує чорний! А в цій пісні є якийсь незрозумілий справжній меджік"

“Ааа тільки ти так умієш! Своїм голос прямо в серце"

"Кращий виступ"

"Я обожнюю її манеру виконання, її голос, це найбільший талант"

“Тіночка, в тобі знаходиться сила нашої висоти Твій прекрасний голос окрилює,захоплює і дарує натхнення"

"Тіночка, я так сильно-сильно обожнюю цю пісню"

Скріншот коментарів: instagram.com/tina_karol

Нагадаємо, раніше Тіна Кароль у відвертому купальнику поніжилася в басейні. Співачка продовжує мотивувати шанувальників слухати її новий хіт "Вабити".

Також до цього Кароль потрапила в самий таємний куточок душі унікальним виступом. Співачка чи не вперше після загибелі чоловіка виконала композицію "Закрили твої очі".