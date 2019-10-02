"Сила двох": Тіна Кароль у відвертому міні показала "клоноване" фото

Співачка розохотила шанувальників оригінальним кадром
Тіна Кароль зводить шанувальників з розуму своїм новим амлуа – ще літо співачка кардинально змінила імідж і поповнила гардероб пікантними вбраннями, які вигідно підкреслили її хвилюючі вигини. Тіна сміливо позувала в коротких топах і мікро-шортах і демонструвала апетитні форми, а з початком прямих ефірів шоу Танці з зірками 2019 її провокаційні вбрання викликають бурю емоцій у глядачів. Поп-діва вирішила ще більше роздратувати фанів і опублікувала в instagram фото в рожевому міні, на якому не одна, а відразу дві співачки!
На "клонованому" знімку зірка зображена в профіль. На ній – рожева атласна сукня-міні від українського бренду CULTNKD, вартістю 350 доларів. Розкішне волосся водоспадом спадає на спину. Вона доповнила ефектний лук відкритими босоніжками бежевого кольору. Кадр "в русі" був зроблений на одній з вулиць США, де співачка раніше влаштувала яскравий фотосет.
Шанувальники прийшли в захват від "двох Тін" і почали ділитися враженнями під оригінальним кадром.
Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Така щаслива! Тіна Кароль полонила променистим магнетичним фото
Скріншот коментарів
Раніше поп-діва вже публікувала фото в ідентичному вбранні. Знімок був зроблений в рамках американського фотосету зірки.
Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Нагадаємо, що Тіна Кароль розбурхала розкішним собразом у вечірньому вбранні на шостому ефірі Танців з зірками.