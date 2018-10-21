"Сидиш, як на Місяці": Каменських розкрила подробиці туру по Латинській Америці (відео)

Відео: Світське життя (Youtube-канал/Світське життя)

Популярна українська співачка Настя Каменських зізналася, що під час туру по Латинській Америці вивчила іспанську і навіть набула популярності серед місцевих. Про це вона розповіла Каті Осадчій в рамках "Світського життя".

"Мені взагалі кажуть, що я схожа на бразилійку. Я перша українська співачка, яка перетнула океан, там заспівала, та ще й заговорила іспанською", - сказала вона.

Більш того, Каменських зізналася, що її навіть почали впізнавати місцеві.

"Третій день промо-туру. Ми просто пішли поїсти. А там сидів дідусь, який сказав: "о боже, я вас бачив сьогодні на шоу з моєю дружиною. Ви в житті ще красивіше. У вас така крута пісня, вона стане популярною". І ти сидиш, як на Місяці", - підкреслила вона.

При цьому, за словами виконавиці, вона навіть зараз продовжує вивчати іспанську мову.

Скріншот з відео (Youtube-канал/Світське життя)

"Коли ти дуже чогось хочеш, для тебе все стає доступним. Я вчила його щодня по 5 годин. Із зошитом. І навіть зараз в гримерці, в рюкзаку лежить зошит, в який я записую слова. Всі, хто зараз нас бачать – мами, тата, давайте своїм дітям мови. Це ніби розширює твій кругозір. Мова – це всі. А гроші ви і так навчіться рахувати", - уточнила Каменських.

Скріншот з відео (Youtube-канал/Світське життя)

До речі, раніше ми писали про те, що Каменських порадувала шанувальників ніжним фото.

А також розповідали про те, що фанати Насті Каменських розкритикували її нову фотографію, назвавши її "вульгарною".

Нагадаємо, відома українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, анонсувала вихід нового кліпу на пісню Lomala.

Відео: РБК-Україна